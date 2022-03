Szef brytyjskiego resortu zdrowia: Rosjanie od początku inwazji zaatakowali już 25 szpitali i przychodni

Sajid Javid, szef resortu zdrowia Wielkiej Brytanii przekazał, że Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę zaatakowali co najmniej 25 szpitali i innych placówek służby zdrowia. - To jest zbrodnia wojenna i Rosja zapłaci za swoje zbrodnie - podkreślił minister. Dodał, że jego kraj wysyła do zaatakowanego kraju sześć kolejnych samolotów z pomocą medyczną.