"Przykro mi, ale wątpię". Szef ukraińskiej dyplomacji nie wierzy w sukces szczytu czwórki normandzkiej

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadym Prystajko oświadczył w poniedziałek, że nie widzi przygotowań do zapowiedzianego na kwiecień szczytu czwórki normandzkiej w sprawie konfliktu w Donbasie. Wskazał też, że nie liczy, by na tym spotkaniu osiągnięto duże postępy.

- Jestem pewien, że jeśli przywódcy mówią, że się spotkają w kwietniu, to znaczy, że się spotkają (...) jednak nie widzę przygotowań - powiedział minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko dziennikarzom podczas wizyty w Rzymie. - Przed spotkaniem w grudniu (...) przygotowania rozpoczęły się pół roku wcześniej. Teraz zostały dwa miesiące i nie widzę, by coś zostało przygotowane. Może będzie to dużo szybszy proces niż ostatnio i może osiągniemy większy postęp. Przykro mi, ale wątpię w to - wskazał szef ukraińskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.