Wołodymyr Zełenski: z takimi ludźmi jak wy zwyciężymy

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oświadczył, że "ważne jest", by ukraińskie społeczeństwo "nie poddało się panice". 6 grudnia siły zbrojne Ukrainy obchodzą swoje święto. Walczących w Donbasie żołnierzy odwiedził z tej okazji prezydent Wołodymyr Zełenski.

Rosyjska strona często "wykorzystuje naciski i blefuje, próbując podwyższać stawkę i osiągnąć jakiś cel" - oświadczył Reznikow. - Ale Rosjanie są nadzwyczaj pragmatyczni, choć próbują wydawać się takimi nieprzewidywalnymi. Bardzo dobrze oceniają ryzyko - dodał.

Odnosząc się do wiosennej koncentracji wojsk przy ukraińskich granicach, minister zaznaczył, że celem Rosji było wówczas przyciągnięcie uwagi USA i zmuszenie Waszyngtonu do rozmowy bez narażania się na nowe sankcje. - Otrzymali to, czego chcieli. Zastraszanie było sposobem osiągnięcia celu - stwierdził.

Rosyjscy żołnierze ćwiczą w pobliżu ukraińskiej granicy. Nagranie z 9 lipca Ministerstwo Obrony Rosji

Według Reznikowa "nadzwyczaj ważne jest, by ukraińskie społeczeństwo nie poddało się panice". - Gdyby na Kremlu zobaczyli, że się chwiejemy, mogliby spróbować się wedrzeć. Demonstracyjna eskalacja jest świadectwem tego, że w rozmowach w obecnym formacie, kiedy Rosja próbuje grać rolę pośrednika między Ukrainą i swoimi marionetkami, Kremlowi się nie wiedzie. Więc zaczyna wymachiwać bronią - mówił minister.

Sytuacja przy granicach Ukrainy

W ocenie szefa resortu obrony obecna eskalacja przy ukraińskich granicach jest podobna do sytuacji z wiosny, "ale nikt dokładnie nie wie, co mają w głowie rosyjscy wodzowie". Reznikow uważa, że Rosja próbuje "stworzyć spektrum możliwości i korzystny grunt, w tym dla realizacji scenariusza militarnego".

- Najkrótsza ścieżka (prowadząca) do tego, to chaos na Ukrainie, wewnętrzna destabilizacja, panika, sceptycyzm. Stąd wrzutki informacyjne, próby wykorzystania ruchu przeciwników szczepień przeciw COVID-19 i inne - kontynuował. - Jeśli ukraińskie społeczeństwo nie traci głowy, jeśli zagraniczni partnerzy napełniają oświadczenia konkretnymi działaniami, to wiarygodność eskalacji spada - dodał.

Ukraińscy żołnierze na linii frontu w Donbasie Reuters

Rosyjski plan maksimum

W opinii ministra rosyjskim planem maksimum jest "zrobienie tak, by Ukrainy w ogóle nie było". - To nie jest tajemnica - dodał.

Minister obrony przypomniał, że podczas listopadowej wizyty w Waszyngtonie spotkał się z dziennikarzem dziennika "Washington Post", który wcześniej napisał o gromadzeniu rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą. Reznikow mówił, że podziękował reporterowi, że to, że "zwraca uwagę amerykańskiej i europejskiej publiczności na rosyjską agresję".

- Nasza wojna (w Donbasie - red.) trwa już osiem lat i nie jest to dla nas nowość. Jednak zwykli ludzie w Ameryce czy Europie mogą o tym nie wiedzieć. Mogą też być pod wpływem rosyjskiej propagandy lub moskiewskich lobbystów. Jedyne, co podkreślam podczas spotkań z zagranicznymi partnerami, to to, że jeśli uznają zagrożenie i przewidzą inwazję na pełną skalę, jaką powinna być nasza wspólna reakcja? Trzeba uniknąć możliwej eskalacji, bo będzie katastrofą i dla samej Rosji, i dla Europy - podkreślił Reznikow.

Prezydent Zełenski odwiedza żołnierzy w Donbasie president.gov.ua

Prezydent na linii frontu w Donbasie

6 grudnia siły zbrojne Ukrainy obchodzą swoje święto - 6 grudnia 1991 roku ukraiński parlament przyjął ustawę "O Siłach Zbrojnych Ukrainy". W tym dniu prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził w Donbasie żołnierzy, walczących z prorosyjskimi separatystami. - Z takimi ludźmi jak wy zwyciężymy - powiedział. Zełenski był na ukraińskich pozycjach w obwodzie donieckim. - Mam honor być dzisiaj razem z wami. Dziękuję wam za to, że bronicie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy - zwrócił się do wojskowych.

W mediach społecznościowych prezydent napisał, że od 30 lat ukraińskie siły zbrojne "stoją na straży wolności, niepodległości i suwerenności Ukrainy". W imieniu Ukraińców podziękował wojskowym i weteranom za służbę i heroizm.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP, Armia Inform