Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht z wizytą na Litwie. Rozmowy o Rosji, Ukrainie i NATO

Dyskusja nad propozycjami Rosji

Próba wywołania podziałów w Europie

Anuszauskas przypomniał, że siły Rosji rozmieszczone z Kaliningradzie są "dziesięciokrotnie większe" niż liczy międzynarodowy batalion stacjonujący w Rukli. - W tej sytuacji żądania Rosji, która zmierza do ograniczenia "bezpieczeństwa naszych krajów, są po prostu nie do przyjęcia i należy je odrzucić – stwierdził Anuszauskas.

Minister w wywiadzie: musimy sankcjami celować w Putina i jego otoczenia

"Z wielkim niepokojem obserwuję to, co się tam dzieje" - powiedziała o sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej minister Christine Lambrecht w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag". Lambrecht podkreśliła: "Rozumiem bardzo dobrze obawy Ukraińców. (...) To bardzo jasne: agresorem jest Rosja. Musimy wyczerpać wszystkie możliwości, aby powstrzymać eskalację. Obejmuje to groźbę ostrych sankcji".