Minister obrony Kanady: wszystkie osiem obiecanych Ukrainie czołgów Leopard 2 dotarło do Polski

Minister obrony Kanady Anita Anand poinformowała w piątek w mediach społecznościowych, że wszystkie osiem obiecanych Ukrainie przez jej kraj czołgów Leopard 2 dotarło do Polski. Pierwsze cztery dotarły już w lutym i służyły ukraińskim załogom do szkoleń w obsłudze tych maszyn.

"To już oficjalne: wszystkie osiem czołgów Leopard 2 obiecanych Ukrainie przez Kanadę dotarło do Polski" - zakomunikowała minister Anita Anand na Twitterze. Dodała, że Kanada będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy, w tym "dostarczając Ukraińcom narzędzi, których potrzebują do walki i wygrania tej wojny".