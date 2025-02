Minister obrony Izraela polecił wojsku, by przygotowało plan opuszczania Strefy Gazy przez Palestyńczyków, którzy wyrażą taką wolę. Wskazał też kraje, które powinny ich przyjąć.

Po wtorkowej zaskakującej propozycji prezydenta Donalda Trumpa przejęcia przez USA kontroli nad Strefą Gazy , w czwartek pojawiła się konkretna reakcja izraelskiego ministra obrony. Israel Kac poinformował w serwisie X (dawniej Twitter), że polecił armii, by ta przygotowała plan, który pozwoliłby mieszkańcom Strefy Gazy na opuszczenie jej, jeśli wyrażą taką wolę, i udania się "do któregokolwiek kraju, który zechce ich przyjąć". "Plan będzie obejmował opcje wyjazdu przez przejścia lądowe, a także specjalne ustalenia dotyczące wyjazdu drogą morską i powietrzną" - przekazał.

Izraelski minister o krajach, które powinny przyjąć Palestyńczyków

Według ministra Kaca "kraje, takie jak Hiszpania, Irlandia, Norwegia i inne, które fałszywie oskarżały Izrael za jego działania w Gazie, są prawnie zobowiązane do wpuszczenia mieszkańców Gazy na swoje terytorium". Stwierdził, że "jeśli odmówią, na jaw wyjdzie ich hipokryzja".

Szef izraelskiego resortu obrony wspomniał też o krajach, jak Kanada, "która ma ustrukturyzowany program imigracyjny", które to "wyraziły już wcześniej chęć przyjęcia mieszkańców Strefy Gazy". "Ludzie z Gazy powinni mieć prawo do swobody przemieszczania się i migrowania, tak jak jest to przyjęte wszędzie na świecie" - napisał.