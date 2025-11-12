Afera korupcyjna w ukraińskiej energetyce. Wołodymyr Zełenski żądał jej rezygnacji, jest dymisja ministry

Misja MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, okupowanej przez wojsko rosyjskie (materiał z 29.03.2023 r.) Źródło: Enerhoatom/Telegram

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w których zażądał dymisji ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenki i ministry energetyki Switłany Hrynczuk w związku z aferą korupcyjną w Enerhoatomie.

- Uważam, że minister sprawiedliwości i minister energetyki nie mogą pozostawać na stanowiskach. To również kwestia zaufania. Jeśli są oskarżenia, trzeba na nie odpowiedzieć. Decyzja o odsunięciu od pełnienia funkcji jest działaniem operacyjnym, najszybszym. Poprosiłem premiera Ukrainy (Julię Swyrydenko - red.) o to, by ministrowie ci złożyli rezygnacje - oświadczył prezydent Ukrainy.

There must be maximum integrity in the energy sector, in absolutely all processes. I support – and the Prime Minister supports – every investigation carried out by law enforcement and anti-corruption officials. This is an absolutely clear and consistent position for everyone.… pic.twitter.com/6uYampIA6v — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2025 Rozwiń

- W tej chwili wszystkim w Ukrainie jest niezwykle trudno, kraj doświadcza przerw w dostawach prądu, rosyjskich ataków, strat. Absolutnie nienormalne jest to, że w tym samym czasie w sektorze energetycznym istnieją jeszcze jakieś schematy korupcyjne. Podpiszę dekret o zastosowaniu sankcji wobec dwóch osób figurujących w sprawie NABU (Narodowego Biura Antykorupcyjnego - red.) dotyczącej Enerhoatomu - zapowiedział prezydent.

Ukraina: ministra energetyki podaje się do dymisji

Po słowach Zełenskiego ministra energetyki Ukrainy Switłana Hrynczuk podała się do dymisji. Oświadczyła, że podczas swojej działalności zawodowej nigdy nie złamała prawa.

"Napisałam podanie o dymisję. Stanowisko nigdy nie było dla mnie celem samym w sobie" - poinformowała Hrynczuk na swoim profilu na Facebooku. "W granicach mojej działalności zawodowej nigdy nie było żadnych naruszeń prawa. Takich faktów po prostu nie ma" - dodała.

Odrzuciła także "domysły" dotyczące jej "relacji osobistych" w kontekście afery. "Jakiekolwiek spekulacje na ten temat są bezsensowne. Wszystko powinno mieć granice. Zresztą, czas pokaże prawdę" - napisała.

Wcześniej politycy opozycji mówili, że Hrynczuk jest zaangażowana w bliskie relacje osobiste z ministrem sprawiedliwości Hermanem Hałuszczenką.

Operacja "Midas"

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły rozległy system korupcyjny w sektorze energetycznym. Operacja prowadzona pod kryptonimem "Midas" trwa od lata 2024 roku.

Według ustaleń śledczych, uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. "back office" w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około stu milionów dolarów.

Zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. W śledztwie pojawia się nazwisko Tymura Mindicza - biznesmena, współwłaściciela studia producenckiego Kwartał 95 i współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zaporoska elektrownia jądrowa Źródło: Photoshot / PAP

Według prokuratorów, Mindicz miał utrzymywać bliskie kontakty z ówczesnym ministrem energetyki, a późniejszym ministrem sprawiedliwości Hermanem Hałuszczenką, przez którego kontrolował przepływy finansowe w sektorze energetycznym i gazowym.

