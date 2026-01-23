"To był najtrudniejszy dzień od 2022 roku"

Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem Źródło: Reuters

Rosja od dawna atakuje ukraiński system energetyczny w trwającej prawie cztery lata wojnie, ale ataki nasiliły się w ostatnich miesiącach, powodując poważne uszkodzenia sieci oraz odcinając dostawy prądu i ogrzewania dużej części ludności.

Ataki na Kijów spowodowały przerwy w dostawie prądu do tysięcy budynków mieszkalnych. Mróz w ukraińskiej stolicy sięgał kilkunastu stopni.

Ukraiński minister energetyki Denys Szmyhal, który jest również pierwszym wicepremierem, powiedział, że najnowsze trudności wynikają z szeregu czynników, takich jak ciągłe ostrzały oraz uszkodzenia urządzeń generujących energię i transformatorów.

Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki Źródło: Vladyslav Musiienko/PAP

"Dzisiaj na Ukrainie był najtrudniejszy dzień dla systemu energetycznego od czasu awarii w listopadzie 2022 roku" - napisał. "Sytuacja jest niezwykle trudna. Załogi zmuszone są do ciągłego uciekania się do awaryjnych wyłączeń" - dodał.

Minister poinformował, że warunki były najtrudniejsze w Kijowie i okolicach oraz w południowo-wschodnim obwodzie dniepropietrowskim.

W ciągu dnia w stolicy, która, jak powiedział Szmyhal, właśnie przeszła przez dwutysięczny alarm przeciwlotniczy od czasu rozpoczęcia inwazji Kremla w lutym 2022 roku, pracowało łącznie 165 brygad ratunkowych.

Kellogg: jeśli Ukraina przetrwa zimę, przewaga będzie po jej stronie

- Rozumiem, że to trudna zima, ale jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, styczeń, luty, przewaga będzie po waszej stronie, po stronie Ukrainy, a nie Rosji - powiedział były specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, gen. Keith Kellogg podczas dyskusji na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Kellog dodał, że w jego ocenie proces negocjacji zbliża się do końcowych etapów. Jego zdaniem przywódca Rosji Władimir Putin wie, że nie jest w stanie wygrać wojny i zastanawia się, jak "z godnością wyjść z tej sytuacji".

W ramach obrad Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w środę wieczorem odbyło się spotkanie delegacji ukraińskiej, na czele z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem, z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po rozmowach w Davos, w czwartek wieczorem, Witkoff i Kushner udali się do Moskwy na spotkanie z Putinem.

