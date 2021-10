Czeski prezydent "niezdolny do pełnienia obowiązków"

Prezydent Czech Milosz Zeman nie jest zdolny do pełnienia obowiązków - podał przewodniczący Senatu, izby wyższej czeskiego parlamentu. Powołał się na informacje ze szpitala, w którym Zeman przebywa od 10 października.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Zemana podał przewodniczący Senatu Milosz Vystrczil. Powołując się na informacje z praskiego Centralnego Szpitala Wojskowego przekazał, że prezydent nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków służbowych. Tłumaczył, że prognozy co do jego stanu zdrowia są niepewne.

W niedzielę, 10 października Zeman został przewieziony na oddział intensywnej terapii Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze. Miroslav Zavoral, dyrektor szpitala i lekarz prowadzący prezydenta, powołując się na wolę pacjenta, odmówił podania diagnozy. - Powodem jego hospitalizacji są powikłania, towarzyszące przewlekłej chorobie, na którą jest u nas leczony - mówił.

O chorobie, pobycie Zemana w szpitalu i jego stanie zdrowia prezydencka kancelaria informuje szczątkowo. Jirzi Ovczaczek, rzecznik głowy państwa po przewiezieniu Zemana do szpitala apelował: "Chciałbym prosić, szczególnie polityków i dziennikarzy, o wrażliwość w związku z hospitalizacją pana prezydenta. Wszyscy możemy zachorować, wtedy na pierwszym miejscu powinno być człowieczeństwo i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. To jest to, co nakazuje nam wiara i sumienie".

Milosz Zeman na zdjęciu z 14 września 2021 roku Michal Krumphanzl/CTK/PAP

Zeman już we wrześniu przebywał w szpitalu. Był tam osiem dni. Jego kancelaria informowała wtedy, że przeszedł szereg badań i zabiegów. Zwrócono uwagę, że cierpiał z powodu odwodnienia i lekkiego bólu oraz wyczerpania. Prezydent od lat choruje na cukrzycę i związaną z nią neuropatię nóg. Lekarze wtedy nie stwierdzili pogorszenia się stanu zdrowia.

Obecna hospitalizacja prezydenta rozpoczęła się dzień po wyborach do Izby Poselskiej. Do uprawnień prezydenta należy mianowanie nowego premiera. Zgodnie ze zwyczajem wskazuje on polityka prowadzącego negocjacje o utworzeniu nowego gabinetu.

Według opinii konstytucjonalistów prezydent nie jest zobowiązany do żadnych działań do 8 listopada, czyli pierwszego dnia posiedzenia nowo wybranej Izby Poselskiej. W przypadku niezdolności prezydenta do wypełniania urzędu, obie izby parlamentu mogą czasowo odsunąć go od wykonywania obowiązków.

Autor:akw

Źródło: Reuters, PAP