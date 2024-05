Jake Bongiovi poślubił gwiazdę serialu "Stranger Things" Millie Bobby Brown - potwierdził BBC ojciec pana młodego, Jon Bon Jovi. Wokalista i lider zespołu Bon Jovi opowiedział też o weselu.

Znany muzyk potwierdził we wtorkowym programie BBC "The One Show", że jego syn, Jake Bongiovi i aktorka Millie Bobby Brown są już po ślubie. - Są wspaniali, są absolutnie fantastyczni – mówił rockman o młodej parze. I dodał: - To było bardzo małe, rodzinne wesele. Panna młoda wyglądała przepięknie, a Jake był szczęśliwy jak tylko można.

Para nie potwierdziła na razie informacji o ślubie. Na ich profilach w mediach społecznościowych nie pokazały się dotąd zdjęcia z uroczystości.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zaręczyli się rok wcześniej

20-letnia Millie Bobby Brown zyskała sławę dzięki roli Jedenastki w serialu "Stranger Things". Zagrała też główną rolę w filmie "Enola Holmes" oraz wystąpiła w dwóch filmach o Godzilli. Starszy od niej o rok Jake Bongiovi jest aktorem i modelem. Zaręczyli się w kwietniu ubiegłego roku. Para podzieliła się wówczas tą wiadomością na Instagramie. Pod fotografią aktorka zamieściła cytat z piosenki Taylor Swift pt. "Lover": "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" ("Kocham cię już trzy lata, kochanie, chcę je wszystkie").

Jon Bon Jovi, pytany po zaręczynach, czy jego syn i aktorka nie są za młodzi na ślub, stwierdził: – Nie wiem, czy wiek ma znaczenie, jeśli znajdziesz właściwą osobę, z którą razem dorastasz. Myślę, że to mogłaby być moja rada, bo dorastanie razem to mądra rzecz, naprawdę – powiedział wokalista. – Millie jest wspaniała. Jej cała rodzina jest świetna. Naprawdę wspaniała. A Jake jest bardzo, bardzo szczęśliwy – dodał wówczas lider Bon Jovi. Sam Jon i jego żona - Dorothea Hurley, związali się w bardzo młodym wieku - w liceum w New Jersey, do którego razem chodzili. Ślub wzięli w 1989 roku w Las Vegas.

Autorka/Autor:am

Źródło: BBC