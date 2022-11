Miliard euro na wsparcie eksportu zbóż z Ukrainy. Wspólna deklaracja sześciu państw i czterech instytucji

Podkreślają, że Rosja celowo atakuje produkcję rolną oraz eksport z Ukrainy i blokuje bezpieczne przejście do i z ukraińskich portów Morza Czarnego. To spowodowało wzrost światowych cen zbóż, stworzyło niepewność żywnościową na całym świecie i naraziło na ryzyko źródła utrzymania milionów ludzi, którzy polegają na tych zbożach.

250 milionów euro w grantach w trybie pilnym

Co więcej, Europejski Bank Inwestycyjny ma zainwestować do 300 mln euro do końca 2023 r. w projekty odpowiadające celom Korytarzy Solidarności, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 300 mln euro w latach 2022-2023. Środki na ten cel ma przeznaczyć również Bank Światowy – do 100 mln euro w 2023 r. Łącznie wszystkie te kwoty sumują się do miliarda euro.