Jego cząsteczki mogą wpływać na zmiany w zachowaniu podobne do demencji. Nowe badania

Obecność cząsteczek mikroplastiku w organizmie może wpływać na zmiany w zachowaniu podobne do demencji, ocenili naukowcy w nowym badaniu. Podkreślili, że po spożyciu mikroplastik może przeniknąć do wszystkich narządów, nawet mózgu.

Wyniki nowego badania opublikowano 1 sierpnia w czasopiśmie naukowym "International Journal of Molecular Science". Badacze chcieli sprawdzić, w jaki sposób spożycie mikroplastiku przez myszy wpłynie na funkcjonowanie ich narządów oraz zachowanie. W tym celu podali im różne ilości wody pitnej, w której to jego cząsteczki się znajdują.

Mikroplastik zmienia zachowanie

Jak przekazali naukowcy, obecność mikroplastiku w organizmach biorących udział w badaniu myszy wykryto we wszystkich ich tkankach. Współautor badania Jaime Ross podkreślił w oświadczeniu, że odnalezienie go w układzie trawiennym było prawdopodobne ze względu na to, że wodę podawano tym zwierzętom doustnie. Substancje te znajdowały się jednak również poza nim. "Wykrycie mikroplastiku w sercu czy płucach sugeruje, że wykracza on poza układ trawienny i prawdopodobnie przechodzi do krążenia ogólnoustrojowego" - wskazał Ross.