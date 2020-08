Więcej krajów arabskich nawiąże stosunki dyplomatyczne z Izraelem? Pompeo optymistą

Jest to pierwsza wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w Izraelu od podpisania 13 sierpnia umowy między państwem żydowskim a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi , zwanego Porozumieniem Abrahama. Waszyngton pomógł wynegocjować ten pakt i jest jego stroną. W ubiegły czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozważa sprzedaż samolotów F-35 Emiratom, potwierdzając opinię wysokiego rangą przedstawiciela rządu ZEA, że umowa z Izraelem powinna utorować mu drogę do zakupu tych maszyn.

Pompeo o "szansie" dla innych państw arabskich

Nawiązując do porozumienia Emiratów z Izraelem, Pompeo powiedział, że jest optymistą, jeśli chodzi o możliwość nawiązania stosunków dyplomatycznych z Jerozolimą również przez inne państwa arabskie. - To szansa dla nich, by pracować wspólnie, by uznać państwo Izrael (...), która zwiększy stabilność regionu i poprawi również jakość życia obywateli ich krajów - ocenił Pompeo.