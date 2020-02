100 milionów dolarów na pomoc. "Silne przywództwo USA w reakcji na epidemię"

Szef resortu zdrowia i służb społecznych (HHS) Alex Michael Azar powiedział, że nie zapadła jeszcze decyzja o przeznaczeniu funduszy HHS na walkę z koronawirusem. Azar ocenił, że jest za wcześnie na to, by zwrócić się do Kongresu o dodatkowe fundusze na ten cel. Szef resortu zdrowia dodał, że czeka na zgodę administracji na wysłanie do Chin amerykańskiej ekspertów, którzy mogliby wesprzeć chińskich specjalistów.