Pompeo podpisze porozumienie pokojowe USA z talibami

Porozumienie pokojowe pomiędzy USA a talibami zapowiadane jest jako pierwszy krok do wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu , co było jednym z głównych haseł w kampanii Donalda Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Wówczas wielokrotnie padały zapowiedzi zakończenia "niekończących się wojen" Stanów Zjednoczonych.

14 miesięcy na wycofanie? Waszyngton nie potwierdza

W ciągu 10-15 dni po podpisaniu porozumienia talibowie i przedstawiciele wszystkich sektorów społeczeństwa afgańskiego, w tym rządu, mają zasiąść do rozmów i podjąć próbę opracowania planu rozwoju powojennego Afganistanu. Porozumienie przewiduje także uwolnienie pięciu tysięcy talibów z afgańskich więzień, ale nie jest jasne, czy rząd tego kraju zgodzi się na to.

Donald Trump w piątkowym oświadczeniu wezwał talibów i rząd afgański do "skorzystania z okazji do pokoju". Dodał, że jeśli wypełnią swoje zobowiązania, "otworzy się szeroka ścieżka do zakończenia wojny w Afganistanie i sprowadzenia naszych żołnierzy do domu".