Trzy metry dystansu, dwie szyby pleksi. Starcie kandydatów na wiceprezydenta

"Biden był cheerleaderem komunistycznych Chin"

W części rozmowy poświęconej polityce zagranicznej Kamala Harris uznała, że Trump nie postawił się mocno Rosji w związku z ingerencją Kremla w wybory w USA cztery lata temu. Oskarżała go także, że większą wagę przywiązuje do słów rosyjskiego prezydenta Władimira Putina niż do doniesień amerykańskiego wywiadu.