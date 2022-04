Mika Brzezinski: to, co zrobiła Polska, to jest absolutny cud

Mika Brzezinski, amerykańska dziennikarka telewizji MSNBC, prywatnie siostra ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego, mówiła w rozmowie z Piotrem Kraśką, że "Amerykanie otrzymują lekcję o naszych własnych wartościach od Ukraińców". Odnosząc się do pomocy Polaków sąsiadom ze wschodu, stwierdziła, że "to, co zrobiła Polska, to jest absolutny cud". Dodała, że dzieje się to "dzięki wspólnemu doświadczeniu, wspaniałej historii, w której jest ogromna pasja i namiętność walki o to, co jest słuszne".

Piotr Kraśko, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z Miką Brzezinski, amerykańską dziennikarką i prowadzącą programy informacyjne, gospodynią programu "Morning Joe" w telewizji MSNBC, prywatnie siostrą Marka Brzezinskiego, ambasadora USA w Polsce. Rozmowa dotyczyła wojny w Ukrainie, postawy ukraińskiego społeczeństwa, ale także i Polaków, którzy są zaangażowani w pomoc swoim wschodnim sąsiadom.

Brzezinski: Amerykanie otrzymują lekcję o naszych własnych wartościach od Ukraińców

- Wydaje mi się, że Amerykanie otrzymują lekcję o naszych własnych wartościach od Ukraińców. Ameryka przeszła przez bardzo ciekawy okres płytkości i takich drobnych pokazowych przepychanek. Myślę, że Amerykanie widzą to, co się dzieje w Ukrainie i absolutnie są stawiani do pionu z punktu widzenia tego, czym jest wolność - mówiła Mika Brzezinski.

Brzezinski: to, co zrobiła Polska, to jest absolutny cud

Jak mówiła dalej, "to, co zrobiła Polska, to jest absolutny cud". - Nie wiem, czy coś takiego mogłoby się zdarzyć, nawet w Ameryce. Trzy miliony przeszło przez (polską - red.) granicę - dodała.

- Widzimy, jak prezydent Polski pięknie mówi, że trzeba otworzyć drzwi dla ludzi, (...), ale widzi się też samych Polaków, którzy reagują na to. To, co dzieje się w Polsce, to absolutny cud - kontynuowała.

Jak mówiła dalej Mika Brzezinski, dzieje się to "dzięki wspólnemu doświadczeniu, wspaniałej historii, w której jest ogromna pasja i namiętność walki o to, co jest słuszne". - I to jest cudowne. Wszyscy powinni to wspierać, musi to wspierać administracja USA, ponieważ to, co jest losem Ukraińców, jest de facto walką o duszę wszystkich krajów demokratycznych - stwierdziła.

