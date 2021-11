Belavia zapewnia, że nie przyjmie obywateli Iraku, Syrii, Jemenu i Afganistanu na loty z Dubaju

Białoruskie linie lotnicze Belavia ogłosiły, że na pokład samolotów z Dubaju na Białoruś nie będą przyjmowani obywatele Afganistanu, Iraku, Jemenu i Syrii. W oświadczeniu przekazano, że w październiku liczba lotów do Mińska z największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzrosła z trzech do pięciu tygodniowo.

W oświadczeniu napisano, że samoloty kursujące pomiędzy Mińskiem i Dubajem zapełniali głównie białoruscy turyści i "liczba lotów z początkiem podróży z Dubaju była minimalna". Dodano, że w październiku "w związku ze zwiększeniem popytu ze strony operatorów turystycznych" liczba lotów z Mińska do Dubaju wzrosła z trzech do pięciu tygodniowo.

Przewoźnicy ucinają połączenia z Mińskiem

O tym jak wygląda podróż na linii Dubaj-Mińsk opowiedziała pod koniec października w rozmowie z dziennikarzem TVN24 dziennikarka Karolia Baca-Pogorzelska z projektu "Visa to nowhere" Outriders. - Samolot mieścił na pokładzie około dwieście osób. 95 procent to byli migranci. Patrząc po paszportach to byli obywatele Iraku oraz Syrii - mówiła.