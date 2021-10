Syryjczycy i Polacy. Dwie najliczniejsze grupy migrantów w Holandii

Populacja Holandii wzrosła po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19. W trzecim kwartale tego roku w kraju przybyło prawie 59 tysięcy osób - przekazał Holenderski Urząd Statystyczny. W badanym okresie najliczniejszą grupę imigrantów w Niderlandach stanowili Syryjczycy (w sumie 8 tysięcy osób). Na drugim miejscu znaleźli się Polacy (7,6 tysiąca).

W analogicznym okresie 2020 roku do Holandii przyjechało 40 tysięcy osób. Liczba nowych mieszkańców wzrosła po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 i według badaczy Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) wynika to głównie z migracji. Również liczba urodzeń była wyższa niż zgonów.

"W minionym kwartale urodziło się o 10 tysięcy dzieci więcej niż umarło ludzi" - informują holenderscy statystycy w komunikacie prasowym. Z badań CBS wynika, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku najliczniejszą grupę migrantów stanowili Syryjczycy, a następnie Polacy.

Holandia. Peron dworca głównego w Utrechcie RAMON VAN FLYMEN/PAP/EPA

184 tysiące nowych imigrantów, Polacy drugą najliczniejszą grupą

Jak czytamy na stronie holenderskiego urzędy statystycznego, w okresie do września 2021 roku włącznie do Holandii przybyło ponad 184 tysiące migrantów. W tym samym czasie kraj opuściło ponad 106 tysięcy osób. W związku z tym populacja Niderlandów zwiększyła się o 78,1 tysięca mieszkańców. To o 25,4 tysiące więcej niż w tym samym okresie 2020 roku i o 9,5 tysiąca mniej niż w 2019 roku. Choć w tym roku nieco więcej osób o holenderskim pochodzeniu opuściło kraj, ogólny poziom emigracji z kraju był niższy niż rok wcześniej.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku najliczniejszą grupę imigrantów stanowili Syryjczycy (w sumie 8 tysięcy osób). Na drugim miejscu znaleźli się Polacy (7,6 tysiąca). Liczba osób, które przyjechały do Holandii znad Wisły była podobna do tej z zeszłego roku, zmalała jednak liczba osób, które emigrowały z Niderlandów do Polski. Trzecie i czwarte miejsce to ludność państw byłego Związku Radzieckiego (4,6 tysiąca) oraz Turcji (4,3 tysiąca).

Jak zauważa urząd, zaskakujące jest odwrócenie trendu przenosin do Wielkiej Brytanii. W trzecim kwartale tego roku więcej osób z Holandii przeniosło się do tego kraju niż z Wielkiej Brytanii do Holandii. W poprzednich latach było odwrotnie. Według CBS może to mieć związek z ówczesnymi obawami przed brexitem.

