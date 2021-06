"Uchodźcy nie będą musieli płacić przemytnikom za miejsce na gumowej łodzi". KE zapowiada analizę duńskiej ustawy

"Obecny system azylowy nie sprawdza się"

Według ministra ds. imigracji i integracji Mattiasa Tesfayego, którego ojciec przybył do Danii jako uchodźca z Etiopii, "obecny system azylowy nie sprawdza się". W jego opinii jednym z rozwiązań jest utworzenie ośrodków recepcyjnych poza granicami UE, na terytorium państw trzecich. - Wówczas uchodźcy nie będą musieli płacić przemytnikom za miejsce na gumowej łodzi, a my zaoszczędzimy 300 tys. koron rocznie (ok. 40 tys. euro). Tyle wydajemy na każdego imigranta, który odmawia powrotu do domu - tłumaczył.