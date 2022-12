Sekretarz generalny ONZ: nie ma kryzysu migracyjnego, jest kryzys solidarności

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ocenił, że świat nie boryka się z kryzysem migracyjnym a kryzysem solidarności. Nazwał migrantów potężną siłą napędową wzrostu gospodarczego, dynamizmu i zrozumienia. Podkreślił, że w ciągu ostatnich ośmiu lat zginęło co najmniej 51 tysięcy migrantów a tysiące innych zaginęło. - Za każdymi tymi statystykami kryje się istota ludzka - mówił.

W swoim przesłaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Imigrantów Antonio Guterres zwrócił uwagę, że ponad 280 milionów ludzi opuściło swoje kraje, by szukać "nowych możliwości, godności, wolności i lepszego życia".

- Za każdymi tymi statystykami kryje się istota ludzka - siostra, brat, córka, syn, matka lub ojciec. Prawa migrantów to prawa człowieka - argumentował Guterres.

Guterres: Nie ma kryzysu migracyjnego. Jest kryzys solidarności

Wezwał świat by uczynił wszystko, co możliwe aby zapobiec utracie życia mmigrantów. Określił to jako imperatyw humanitarny, a także moralny i prawny obowiązek.