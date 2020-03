Migranci w pontonie i interwencja straży przybrzeżnej. Kolejne nagranie z Grecji

Tureckie władze opublikowały nagranie z interwencji greckiej straży przybrzeżnej na Morzu Egejskim. Widać na nim, jak jeden ze strażników stojący na łodzi patrolowej oddaje strzał ostrzegawczy w powietrze. Potem inny, na drugiej, większej jednostce, strzela w wodę, w kierunku pontonu z migrantami. Nie wiadomo, jakiej amunicji używał. Napięcie między Ankarą i Atenami wzrasta od kilku dni, a w jego centrum znaleźli się właśnie migranci. Turcja prowadzi kampanię dezinformacyjną skierowaną do uciekinierów podążających w stronę unijnych granic - podkreślają Grecy.

Według władz Turcji, które rozesłały film do tureckich i zagranicznych mediów, do zdarzenia miało dojść w poniedziałek nieopodal tureckiego kurortu Bodrum, na greckich wodach terytorialnych. Na udostępnionym filmie widać, jak statek z oznaczeniami greckiej straży przybrzeżnej agresywnym manewrem zagradza drogę pontonowi, po czym oddaje w wodę dwa strzały. Na kolejnym ujęciu widać, jak jeden ze strażników długim drągiem odpycha od statku ponton z migrantami. Ankara twierdzi, że migranci zostali później uratowani przez turecką straż przybrzeżną.

"Turecka propaganda"

Udostępnienie nagrania to kolejne tego typu działanie podjęte przez stronę turecką. Ankara zaczęła w ostatnich dniach publikować komunikaty o tym, jakoby unijne kraje były gotowe przyjmować migrantów. W konsekwencji ci ruszyli w stronę greckich wysp i granicy kontynentalnej między dwoma krajami, nie wiedząc, że unijne granice są dla nich zamknięte.

Wcześniej władze w Ankarze rozesłały do wielu redakcji m.in. film, który miał przedstawiać syryjskiego uchodźcę, rzekomo zabitego przez grecką straż graniczną przy granicy na rzece Marica. Strona grecka zaprzeczyła tym informacjom.

"Wideo pokazujące śmiertelną ofiarę na granicy grecko-tureckiej to fake news. Wzywamy wszystkich do ostrożności przy przekazywaniu wiadomości sprzyjających tureckiej propagandzie" - napisał na Twitterze rzecznik greckiego rządu Stelios Petsas. Kilka godzin wcześniej napisał: "Będziemy chronić naszych granic. Granic Europy. Kropka."

Ateny oskarżają Turcję o celowe wypychanie bliskowschodnich uchodźców do Europy. W poniedziałek greckie media opublikowały nagranie, mające pokazywać łódź z migrantami zmierzającą ku greckiej wyspie Lesbos pod eskortą okrętu tureckiej straży przybrzeżnej. Według Grecji, ta sama łódź miała potem zatonąć nieopodal wyspy, w wyniku czego zginęło płynące pontonem dziecko.

Mieszkańcy Lesbos do migrantów: wracajcie, skąd przybyliście!

"Wracajcie, skąd przybyliście!"

Zaledwie jednego dnia do greckich wysp na Morzu Egejskim - na Lesbos, Samos i Chios - dotarło ponad 500 migrantów.

W niedzielę w mediach pojawiło się nagranie z Lesbos, na którym sfrustrowani niekontrolowaną falą migracji mieszkańcy nie chcieli dopuścić do brzegu pontonu z uchodźcami, wśród których znajdowały się dzieci. - Odejdźcie stąd. Wracajcie, skąd przybyliście! Wracajcie do siebie! - krzyczeli. Jeden z mężczyzn użył kija, aby odepchnąć ponton od wybrzeża.

Exodus migrantów z Turcji do Grecji

Grecja jest pod presją migrantów, którzy gromadzą się po tureckiej stronie granicy. Ich liczba rośnie lawinowo, odkąd Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii, którzy podejmą próbę, by drogą morską lub lądową dostać się do Europy. Władze Grecji ze swej strony zdecydowały o zawieszeniu do końca marca przyjmowania wniosków o azyl.