Spór między Francją i Wielką Brytanią o migrantów przekraczających kanał La Manche

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin zaapelował w sobotę o podpisanie między Unią Europejską a Wielką Brytanią "traktatu o kwestiach migracyjnych". Minister wezwał również Brytyjczyków do "dotrzymania obietnicy" finansowania walki z ruchem migracyjnym. Brytyjskie MSW oświadczyło z kolei, że poruszy w rozmowach z rządem Francji temat nagrania stacji Sky News, na którym widać, że francuscy policjanci nie próbują zatrzymać nielegalnych imigrantów próbujących przepłynąć kanał La Manche.

"Musimy wynegocjować traktat"

- Francja broni granicy – podkreślił minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin, który wezwał w sobotę brytyjski rząd, by dotrzymał obietnicy wsparcia finansowego walki z ruchem migracyjnym na francuskich wybrzeżach i zaapelował o podpisanie traktatu w tej sprawie między Londynem a UE.

- Musimy wynegocjować traktat, ponieważ nie zrobił tego Michel Barnier, gdy negocjował brexit, który wiąże nas w kwestiach migracyjnych - stwierdził Darmanin podczas podróży do Loon-Plage na północy kraju, gdzie migranci każdego dnia próbują przekraczać kanał La Manche w drodze do Wielkiej Brytanii. - Poinformowałem brytyjski rząd o naszych oczekiwaniach i czekamy na jego odpowiedź, aby rozpocząć rozmowy – dodał szef MSW, obiecując, że Francja zrealizuje ten projekt, gdy będzie sprawować od stycznia półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Francja jest "sojusznikiem Wielkiej Brytanii", ale "nie jest jej wasalem" - oświadczył Darmanin. - Jesteśmy tutaj, aby utrzymać granicę, to prawda. Ale jesteśmy za robieniem tego wraz z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi - dodał.

Londyn chce wyjaśnień od Francji

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych oświadczyło w sobotę, że poruszy w rozmowach z rządem Francji temat nagrania stacji Sky News, na którym widać, że francuscy policjanci nie robią nic, by zatrzymać nielegalnych imigrantów próbujących przepłynąć kanał La Manche.

Reporterzy stacji Sky News byli świadkami, jak w pobliżu małej miejscowości Ambleteuse koło Calais w biały dzień, na oczach francuskiej policji kilkunastu-kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów przenosiło przez plażę duże pontony i łodzie, które następnie spuszczali na wody kanału La Manche i bez przeszkód na nie wsiadali. Jak relacjonują, policjanci nie podjęli żadnej interwencji, choć od momentu zejścia z pontonem na plażę do spuszczenia go do wody minęło osiem minut, zaś na pytanie, dlaczego nie podejmują działań, jeden z funkcjonariuszy odparł, że jest ich ośmiu, a nielegalnych imigrantów - 80. Reporterzy Sky News zaznaczają, że policjanci byli uzbrojeni.