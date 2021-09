Parlament Europejski o sytuacji na granicy z Białorusią. "Reżim Łukaszenki testuje odporność Unii Europejskiej"

Dodał, że częścią tego hybrydowego ataku jest zorganizowana kampania dezinformacyjna Białorusi i Rosji. - Jej celem jest zdyskredytowanie naszych krajów i wysiłków na rzecz ochrony granic i zasianie podziałów w Europie. (…) Jedność i wielowymiarowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej i jej państw członkowskich jest kluczem do skutecznego reagowania na wyzwanie rzucone przez Mińsk. W naszym wspólnym interesie jest wysłanie światu jasnego sygnału, że przejście przez Białoruś nie funkcjonuje. Nie chodzi o obronę przed migrantami, ale o pozbawienie Białorusi instrumentu destabilizacji – wskazał.

Debata o sytuacji na granicy w Parlamencie Europejskim

Wiceszef resortu dyplomacji Litwy Mantas Adomenas ocenił, że to, co dzieje się na granicy Unii Europejskiej jest działaniem reżimu Łukaszenki wymierzonym w destabilizację sytuacji w krajach sąsiednich. Już w przypadku porwania samolotu Ryanair widzieliśmy do czego są zdolni. Takie zachowanie nie może pozostać bez odpowiedzi, ponieważ Łukaszenka nadal będzie wykorzystywał migrantów i naruszał prawo międzynarodowe – przekonywał.