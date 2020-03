"Ci, którzy chcą przetestować jedność Europy, będą rozczarowani"

Siedemset milionów euro pomocy dla Grecji zapowiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Bruksela chce wesprzeć Ateny w wysiłkach związanych z problemem migrantów gromadzących się na granicy z Turcją.

Ursula Von der Leyen odwiedziła we wtorek Grecję, która zmaga się z kryzysem na granicy, odkąd Ankara otworzyła ją dla przebywających w Turcji uchodźców.

Unijni liderzy na grecko-tureckiej granicy

Szefowa KE udała się do Kastanies wraz z przewodniczącymi Rady Europejskiej Charles'em Michelem i szefem Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim, aby wyrazić europejską solidarność z Grecją po decyzji Turcji, która przestała blokować napływ uchodźców do Unii Europejskiej.

Na wniosek Aten Europejska Agencja Ochrony Granic (Frontex) poinformowała, że jest gotowa do ulokowania sił na granicy, w tym łodzi patrolowych i śmigłowców. Na granicy mają być rozmieszczeni dodatkowi funkcjonariusze tej agencji.

Kolejne tysiące migrantów próbują dostać się do Europy

Szturm na grecką granicę

Od kilku dni tysiące migrantów próbują przekroczyć granicę turecko-grecką. Grożąc wysłaniem kolejnych "milionów" uchodźców na granicę z Europą, Turcja chce zmusić UE do udzielenia jej pomocy w opanowaniu syryjskiego kryzysu uchodźczego.

Grecja dała do zrozumienia, że jej granice są zamknięte. W rejony przygraniczne wysłano wojsko i policję, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych do odparcia migrantów. Władze utworzyły również kordony policyjne i wojskowe, aresztując tych, którym udało się wejść na terytorium Grecji.

Turcja wypuszcza migrantów

Odkąd Ankara ogłosiła pod koniec zeszłego tygodnia, że nie będzie zatrzymywać migrantów starających się przedostać do Europy, tysiące Afgańczyków, Syryjczyków, Irańczyków, Pakistańczyków i mieszkańców innych krajów pospieszyło, by spróbować przedostać się do UE.