Premier Morawiecki chciał wystąpić podczas debaty, ale Parlament Europejski się nie zgodził

Premier Mateusz Morawiecki chciał wziąć udział we wtorkowej debacie w europarlamencie na temat sytuacji na granicach Białorusi z Unią Europejską. Zabiegali o to przedstawiciele polskich władz, jadnak Parlament Europejski odmówił. Jak wyjaśnił korespondent TVN24 z Brukseli Maciej Sokołowski, PE argumentował, że wystarczającym jest to, iż głos zabierze słoweńska prezydencja, która reprezentuje interesy państw członkowskich Unii Europejskiej.