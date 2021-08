Komisja Europejska: nie możemy zaakceptować podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii 

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand odniósł się do sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej, a tym samym granicy Unii Europejskiej. - Nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez państwa trzecie. Potrzebna jest w tym celu kontrola granicy oraz poszanowanie fundamentalnych praw migrantów - powiedział.

Polska oraz wszystkie kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa, Estonia – zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. Imigranci pochodzą między innymi z Iraku, Syrii, Afganistanu, a także innych krajów. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stwierdzili, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.