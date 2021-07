Skąd na Białorusi imigranci? "Istnieją agencje podróży, bezpośrednie loty między Mińskiem a Bagdadem"

Premier Litwy Ingrida Szimonyte przekazała w środę, że istnieją dowody na to, że Białoruś specjalnie ściąga do kraju imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy następnie przedzierają się na terytorium Unii Europejskiej. Litewski minister spraw zagranicznych poprosił szefa MSZ Turcji o pomoc w ich identyfikacji.

Litwa oskarżyła w środę Białoruś o sprowadzanie imigrantów z zagranicy w celu wysłania ich do Unii Europejskiej. Premier Ingrida Szimonyte poinformowała, że wyśle wojsko na granicę z Białorusią i zostanie tam wzniesiona wojskowa bariera , by powstrzymać napływ imigrantów.

Premier powiedziała, że Białoruś oferowała imigrantom loty do Mińska, powołując się na dokumenty znalezione przy co najmniej jednym imigrancie, który dotarł na Litwę. "Istnieją agencje podróży, bezpośrednie loty między Mińskiem a Bagdadem, i są agencje zarówno na Białorusi, jak i w innych krajach, które działają i ściągają 'turystów' do Mińska" - powiedziała Simonyte agencji Reutera.