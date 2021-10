Migranci krzyczeli zamknięci w opuszczonym kontenerze. Gwatemalska policja uratowała 126 osób

Policja w Gwatemali uratowała 126 migrantów, którzy zostali porzuceni w kontenerze transportowym na poboczu drogi. Zostali oni znalezieni w sobotę o świcie między miastami Nueva Concepción i Cocales po tym, jak miejscowi słyszeli krzyki w przyczepie i zaalarmowali funkcjonariuszy. Gwatemalskie władze przekazały, że "zostali porzuceni przez przemytników, którym zapłacono za przewiezienie ich do USA przez Meksyk".

Migranci zostaną odesłani na granicę z Hondurasem

Funkcjonariusze udzielili migrantom pierwszej pomocy, a następnie eskortowali ich do schroniska prowadzonego przez Gwatemalski Instytut Migracyjny.

Rzeczniczka krajowego biura ds. migracji Alejandra Mena, powiedziała, że ​​migranci przybyli do Hondurasu i stamtąd rozpoczęli podróż na północ do Stanów Zjednoczonych. Migranci zostaną teraz przetransportowani z powrotem na granicę z Hondurasem i przekazani tamtejszym władzom.

Setki migrantów w ciężarówkach chłodniach

Do znalezienia migrantów doszło zaledwie dzień po tym, jak meksykańskie władze zatrzymały 652 migrantów, w tym około 350 dzieci, podróżujących w trzech ciężarówkach chłodniach z podwójnymi przyczepami w pobliżu południowej granicy USA.

BBC uważa, że sytuacja ta odzwierciedla rosnący w migrantach strach i świadczy o podejmowaniu przez nich dużego ryzyka, by dotrzeć do Stanów Zjednoczonych.

Wielu próbowało dotrzeć do USA, wierząc, że kwalifikują się do tymczasowej ochrony. Jednak prawo do pozostania w kraju obejmuje Haitańczyków już mieszkających w USA, a nie nowo przybyłych.