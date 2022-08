Straż graniczna USA miała konfiskować migrantom turbany. "Poważne naruszenie wolności religijnej"

Przedstawiciele Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich (ACLU) poinformowali w liście cytowanym w czwartek przez CNN, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na granicy amerykańsko-meksykańskiej doszło do ponad 60 przypadków konfiskaty turbanów należących do sikhów ubiegających się o azyl w Stanach Zjednoczonych. Incydenty miały miejsce na obszarze kontrolowanym przez straż graniczną z miejscowości Yuma w Arizonie.

ACLU zaapelowało do Komisarza ds. Celnych i Ochrony Granic USA, Chrisa Magnusa, o zaprzestanie konfiskowania turbanów pojawiającym się na granicy sikhom. W przesłanym komisarzowi piśmie aktywiści podkreślili, że zachowanie straży granicznej było bezprawne i stanowiło "poważne naruszenie wolności religijnej". Przypomnieli, iż to nie pierwsza taka sytuacja - do podobnych incydentów dochodziło już w 2019 roku.