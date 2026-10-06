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Świat

Republikanie obawiają się utraty władzy po wyborach połówkowych. Efekt niskiego poparcia Trumpa

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Prezydent USA Donald Trump
Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GRAEME SLOAN/PAP/EPA
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Za miesiąc wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Według sondaży republikanie stracą większość w Izbie Reprezentantów, a Donald Trump nie będzie już miał komfortu rządzenia bez oglądania się na poparcie w Kongresie. Dlatego teraz na ostatniej prostej intensywnie włącza się w kampanię, próbując odczarować sondaże - to właśnie niektórych republikanów mocno niepokoi.

Wyobraźcie sobie, że to moje nazwisko jest na karcie wyborczej - przekonuje swoich zwolenników Donald Trump. Amerykański prezydent ruszył w trasę po kraju, by wspierać kandydatów Partii Republikańskiej w zbliżających się tak zwanych wyborów połówkowych do Kongresu.

Trump twierdzi, że wygra każdy kandydat, którego on poprze. - Odniesiemy wielki sukces. Nikt nie brał pod uwagę tego, że Trump ruszy w teren i będzie prowadził kampanię dla tych wszystkich ludzi, bo kiedy to robię, wygrywamy. Kiedy startuję, wygrywam - powiedział amerykański przywódca.

Zagrożona przewaga republikanów w Kongresie

Trump zapowiada, że po wyborach Partia Republikańska utrzyma większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Przedwyborcze analizy mówią co innego - na cztery tygodnie przed głosowaniem republikanom zaczyna zaglądać w oczy widmo porażki, a pogrążyć ich szanse może coraz mniej popularny prezydent.

- Wybory prawdopodobnie przyniosą korzyści demokratom. Jeszcze kilka miesięcy temu większość zakładała, że mają spore szanse na odzyskanie kontroli nad Izbą Reprezentantów - powiedziała profesorka nauk politycznych Jennifer Lawless z University of Virginia.

- Istnieje również realna szansa na przejęcie przez nich Senatu. Stać się tak może w dużej mierze dlatego, że poparcie dla Donalda Trumpa jest bardzo niskie, a republikanom nie udało się właściwie nic osiągnąć, mimo sprawowania władzy w warunkach jednolitych rządów - dodała.

Jennifer Lawless powiedziała o sytuacji, w której jeden obóz polityczny, czyli obecnie republikanie, kontroluje Biały Dom i obie izby Kongresu - stawką zaplanowanych na 3 listopada wyborów jest to, czy taka sytuacja utrzyma się na kolejne dwa lata.

Amerykanie wybiorą 435 swoich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów. Bez większości w obu izbach Donald Trump może stracić dotychczasową swobodę rządzenia, a Partia Demokratyczna może zyskać możliwość blokowania wielu decyzji prezydenta, czy powołania szeregu komisji śledczych w sprawie zarzucanych Trumpowi nieprawidłowości.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA

Demokraci główną osią swojej kampanii wyborczej uczynili rosnące koszty życia. - Miliony ludzi ciężko pracują i przestrzegają zasad, a mimo to ledwo wiążą koniec z końcem - stwierdził Hakeem Jeffries, lider Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów. - Ludzie toną w tej nieudanej gospodarce Trumpa i musimy to zmienić: musimy obniżyć ceny żywności, paliwa i mieszkań. Walczymy o to, by opieka zdrowotna była przystępna cenowo dla każdego Amerykanina - dodał.

Republikanie nie chcą wsparcia Trumpa

Według doniesień portalu Politico w wielu miejscach kandydaci republikanów chcą, by od ich kampanii wyborczej jak najdalej trzymał się Donald Trump. Demokraci punktują go za liczne wypowiedzi bagatelizujące koszty życia - przede wszystkim najdroższe w historii paliwo.

- Sugerując wyborcom, że wysokie ceny nie są istotnym problemem, lub że nie muszą się nimi przejmować, Trump w gruncie rzeczy mówi im, że ich rzeczywistość nie ma znaczenia - zwróciła uwagę Jennifer Lawless. - To nie pomaga. Kolejną kwestią, która nie służy republikanom jest wojna w Iranie. Minęło już siedem miesięcy, a ludzie wciąż nie rozumieją, czemu tam jesteśmy. Nie wiedzą też, jak miałoby wyglądać zwycięstwo, a cele operacji zdają się ciągle zmieniać - dodała.

Główny doradca ekonomiczny Trumpa też próbuje zaklinać rzeczywistość. - Obserwujemy ogromny optymizm konsumentów w kwestii przyszłości i ich przyszłych dochodów, czego dowodem są rekordowe poziomy wydatków oraz bardzo niski odsetek niespłaconych kart kredytowych - ocenił Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej USA.

Donald Trump podtrzymuje złożoną we wrześniu obietnicę, że jeśli republikanie zachowają kontrolę nad Kongresem, każdy dorosły Amerykanin otrzyma po 5 tysięcy dolarów tak zwanej dywidendy. Kosztowałoby to łącznie ponad bilion dolarów - nie wiadomo, skąd miałyby pochodzić pieniądze.

Źródło: TVN24
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Tagi:
USADonald Trump
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