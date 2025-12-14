Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mieli planować atak na jarmark bożonarodzeniowy. Zatrzymania w Niemczech

jarmark niemcy policja shutterstock_772219816
Berlin. Wzmocnione środki bezpieczeństwa przed Nowym Rokiem. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters
Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem planowania ataku na jarmark świąteczny w miejscowości Dingolfing w Dolnej Bawarii - poinformowała agencja DPA.

56-letni Egipcjanin, 37-letni Syryjczyk oraz trzech Marokańczyków w wieku 22, 28 i 30 lat zostali zatrzymani w piątek. W sobotę zostali doprowadzeni do sądu, który nakazał aresztowanie czterech z pięciu osób.

"Nie ma w tych świętach już żadnej radości"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie ma w tych świętach już żadnej radości"

Katarzyna Sławińska

Jak pisze agencja dpa, na wstępnym etapie śledztwa prokuratura nie wyklucza, że aresztowani obcokrajowcy planowali zamach w 20-tysiecznym Dingolfing, położonym około 90 km na północny wschód od Monachium, działając z pobudek islamistycznych. Do ataku mieli użyć samochodu. Więcej szczegółów nie podano.

Inne ataki

Bezpieczeństwo na jarmarkach bożonarodzeniowych jest priorytetem władz niemieckich po niepowodzeniach w ostatnich latach - podał portal rozgłośni Deutsche Welle.

W grudniu zeszłego roku pochodzący z Arabii Saudyjskiej lekarz wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu na wschodzie Niemiec. Zginęło wówczas sześć osób, a ponad 200 zostało rannych.

W grudniu 2016 roku Tunezyjczyk wjechał ciężarówką na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, zabijając 13 osób. Rannych zostało wówczas ponad 70 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, DW

Źródło zdjęcia głównego: Pradeep Thomas Thundiyil / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyJarmark BożonarodzeniowyBerlin. Ciężarówka wjechała w tłum ludzi na jarmarku
Czytaj także:
imageTitle
Telefon zmienił wszystko. Pierwszy taki tytuł Burdena
EUROSPORT
Pilne
Doniesienia o strzelaninie na popularnej plaży. Trwa akcja służb
Świat
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
WARSZAWA
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Kolejna taka niedziela przed świętami
BIZNES
Ambasada USA w Wilnie. Uwolnieni więźniowie polityczni z Białorusi
"Dyktator, zbrodniarz, bandyta handluje ludźmi". Jaki interes miał Łukaszenka?
Świat
Blackpool, 2018
Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy
METEO
imageTitle
"Gol roku" ozdobą meczu Bundesligi
EUROSPORT
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
WARSZAWA
Rzeszów
Autokar "przeleciał przez środek ronda". Są poszkodowani
Rzeszów
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
BIZNES
USA
Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi
METEO
imageTitle
Wielki wyczyn Wembanyamy i Spurs. Szkoda tylko Sochana
EUROSPORT
Donald Trump
Konwój pod ostrzałem, zginęli Amerykanie. Trump grozi "poważnym odwetem"
Świat
28 min
Molęda TOPR
To miały być tylko ćwiczenia. Turyści obok ryzykowali życie
Artur Molęda
imageTitle
Lewandowski bez występu. Hiszpanie rzucili nowe światło na sprawę
EUROSPORT
Protest na Węgrzech
"To wierzchołek góry lodowej". Tysiące wyszły na ulice
Świat
imageTitle
Wyłoniono rywala PSG w finale Pucharu Interkontynentalnego
EUROSPORT
Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
METEO
Strzelanina USA
Strzały na uniwersytecie. Dwie osoby nie żyją, obława za sprawcą
Świat
43 min
pc
Dyskusje o polityce i niechciane całusy. Jak przeżyć święta
Mamy temat
Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Wstrzymany ruch na granicy z Tajlandią. "Do odwołania"
Świat
imageTitle
Arsenal w ostatniej chwili uniknął wpadki
EUROSPORT
Palestyńska flaga na gruzach budynku w Gazie
"Liczby są zaniżone. Tysiące ludzi leży jeszcze pod zgliszczami"
Jacek Tacik
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
BIZNES
imageTitle
Niedziela ze skokami w Klingenthalu. O której dziś kwalifikacje i konkurs?
EUROSPORT
Prognozowane opady marznące
Niebezpieczny poranek. Są ostrzeżenia
METEO
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Ponad 100 lotów odwołanych. Problemy też dla Polaków
BIZNES
Maryja Kalesnikawa
Łukaszenka uwalnia więźniów, "król kryptowalut" skazany, nowy pomysł na Donbas
Warto wiedzieć
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń. Bez polityki
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Niedziela jednym da przejaśnienia, a innym - opady
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica