Mieli planować atak na jarmark bożonarodzeniowy. Zatrzymania w Niemczech

56-letni Egipcjanin, 37-letni Syryjczyk oraz trzech Marokańczyków w wieku 22, 28 i 30 lat zostali zatrzymani w piątek. W sobotę zostali doprowadzeni do sądu, który nakazał aresztowanie czterech z pięciu osób.

Jak pisze agencja dpa, na wstępnym etapie śledztwa prokuratura nie wyklucza, że aresztowani obcokrajowcy planowali zamach w 20-tysiecznym Dingolfing, położonym około 90 km na północny wschód od Monachium, działając z pobudek islamistycznych. Do ataku mieli użyć samochodu. Więcej szczegółów nie podano.

Inne ataki

Bezpieczeństwo na jarmarkach bożonarodzeniowych jest priorytetem władz niemieckich po niepowodzeniach w ostatnich latach - podał portal rozgłośni Deutsche Welle.

W grudniu zeszłego roku pochodzący z Arabii Saudyjskiej lekarz wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu na wschodzie Niemiec. Zginęło wówczas sześć osób, a ponad 200 zostało rannych.

W grudniu 2016 roku Tunezyjczyk wjechał ciężarówką na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, zabijając 13 osób. Rannych zostało wówczas ponad 70 osób.

