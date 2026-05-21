Świat Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie

Jak powiadomiła policja stanowa Nowego Meksyku, trzy z czterech nieprzytomnych osób znalezionych w miejscowości Mountainair, na wschód od Albuquerque, zmarły. Czwarta jest leczona w lokalnym szpitalu. Personel medyczny i strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy oraz wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.

Szpital Uniwersytetu Nowego Meksyku potwierdził, że przyjął 23 pacjentów - w większości ratowników - którzy zostali poddani procedurze dekontaminacji (odtrucia). Część z nich nie wykazywała objawów zatrucia i po badaniach została wypisana do domów. Ratownicy opuszczający placówkę medyczną musieli pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty osobiste, w tym okulary i biżuterię.

Ratownicy w ciężkim stanie

Funkcjonariusz policji stanowej Wilson Silver przekazał, że dwoje ratowników znajduje się w stanie ciężkim. Szef służb ratowniczych w Mountainair Josh Lewis, który jako pierwszy wszedł do budynku, spędził noc w szpitalu na obserwacji.

Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją Źródło zdjęcia: Savannah Peters/Associated Press/East News

Antonette Alguire z ekipy ochotniczej straży pożarnej w Mountainair, która brała udział w reanimacji jednej z kobiet, opisała sytuację jako dramatyczną.

- Chyba będziemy musieli zacząć zakładać kombinezony ochronne na takie wezwania i używać aparatów tlenowych. Dochodzimy do punktu, w którym musimy żyć w strachu, nawet ratując ludzkie życie - powiedziała.

Burmistrz: nie wiedzą, co to

Silver uspokoił, że substancja przenosi się prawdopodobnie wyłącznie przez bezpośredni kontakt, a nie drogą powietrzną i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie dotychczasowe ustalenia wskazują na substancje odurzające jako prawdopodobną przyczynę śmierci ofiar.

Burmistrz Mountainair Peter Nieto poinformował w rozmowie z Associated Press, że śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla oraz gazem ziemnym.

- Nie wiedzą, czy to narkotyki. Nie wiedzą, czy to coś innego. Nie wiedzą, czy to mieszanka obu tych rzeczy - oświadczył burmistrz.

Zgodnie z oficjalnymi danymi federalnych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Nowy Meksyk odnotował w 2024 roku czwarty najwyższy wskaźnik zgonów z przedawkowania w Ameryce. Życie straciło 775 osób.

Nieto zapowiedział, że lokalny ratusz może zostać tymczasowo zamknięty ze względu na obciążenie psychiczne pracowników po tej tragedii.

- Uzależnienia i nadużywanie substancji to problemy dotykające społeczności w całym naszym stanie i kraju. Trwała zmiana wymaga wsparcia rodziny, odpowiedzialności, edukacji, a co najważniejsze, osób gotowych przyjąć pomoc - napisał burmistrz w mediach społecznościowych.

