Sąd, który kazał aresztować Putina. Jakie kompetencje ma Międzynarodowy Trybunał Karny?

W piątek po południu agencja Reutera poinformowała, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina , wskazując na jego odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Ukrainie . Jak wyjaśnił w swoim komunikacie MTK, "istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną" za bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z terytorium Ukrainy do Rosji. Nakaz aresztowania objął również rosyjską Komisarz ds. Praw Dziecka w Urzędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Marię Lwową-Biełową.

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny? Kieruje nim Polak

Mający swoją siedzibę w Hadze Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczął działalność w 2002 roku, na mocy podpisanego cztery lata wcześniej Statutu Rzymskiego. Jest to pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy mający ścigać i sądzić sprawców przestępstw o charakterze międzynarodowym na podstawie prawa międzynarodowego. Do takich przestępstw zalicza się m.in. zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie agresji. MTK jest jednym z organów ONZ .

W Trybunale zasiada 18 sędziów wybieranych w tajnym głosowaniu przez państwa, które poddały się jego jurysdykcji. Każde z państw może przedstawić dwie kandydatury sędziów - mają być to osoby o "wysokich kwalifikacjach sędziowskich i moralnych". Obecnie Trybunałem kieruje Polak, sędzia Piotr Hofmański. Jego kadencja będzie trwała jeszcze rok - do 11 marca 2024. Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, był sędzią Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz Izby Karnej Sądu Najwyższego. W Trybunale zasiada od 2015 roku. Jak informuje instytucja na swojej stronie, prezes MTK jest autorem ponad 300 książek, komentarzy, artykułów poruszających różne aspekty prawa karnego, postępowania karnego, współpracy międzynarodowej w sprawach karnych oraz ochrony praw człowieka .

Wojna w Ukrainie. MTK może osądzić rosyjskie zbrodnie

Choć w 2016 roku Rosja wycofała się ze Statutu, główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan informował w październiku ubiegłego roku , że Ukraina będzie mogła dokonać ekstradycji Rosjan podejrzanych o zbrodnie wojenne do Hagi. Według Khana to, że Rosja wypowiedziała warunki Statutu, "z prawnego punktu widzenia nie stanowiłoby przeszkody dla jurysdykcji" MTK. - Jeśli jest taka potrzeba i jest powód, dla którego te procesy nie mogą się toczyć na Ukrainie, czy to z powodu jakichś dodatkowych przepisów prawnych, czy innych, to jestem pewien, że moglibyśmy nawiązać w tej kwestii współpracę z Ukrainą - mówił główny prokurator.