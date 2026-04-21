Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Magyar o wizycie Netanjahu i możliwym aresztowaniu. "Jestem pewien, że on o tym wie"

|
Peter Magyar
Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji
Źródło: Hirado.hu
Peter Magyar powiedział w poniedziałek, że jego rząd planuje wstrzymanie wydanej przez Viktora Orbana decyzji o wycofaniu Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Czy dla ściganego przez MTK premiera Izraela Benjamina Netanjahu oznacza to aresztowanie podczas kolejnej wizyty nad Dunajem? Jest odpowiedź lidera Tiszy.

Zdecydowany zwycięzca kwietniowych wyborów i przyszły premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że gdy obejmie urząd, jego rząd wstrzyma trwający od niemal roku proces wycofywania Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Gdyby zainicjowana przez Viktora Orbana decyzja weszła w życie, Węgry od 2 czerwca 2026 roku byłyby jedynym krajem UE wyjętym spod jurysdykcji MTK.

Decyzja o pozostaniu w MTK oznacza, że Węgry będą respektowały wydane przez Hagę nakazy aresztowania. Jeden z nich dotyczy Benjamina Netanjahu i został wydany w listopadzie 2024 roku w związku z zarzucanymi mu przez trybunał domniemanymi zbrodniami wojennymi.

Czy Węgrzy aresztują Netanjahu

Dziennikarze pytali Magyara o wpis ambasadora Izraela na Węgrzech sprzed kilku dni, w którym informował o zaproszeniu premiera Benjamina Netanjahu na Węgry jesienią, w związku z obchodami rocznicy powstania węgierskiego z 1956 roku. Jak ustalił portal Politico - ten przyjął zaproszenie. Zgodnie z zapowiedzią Magyara, jeśli izraelski premier pojawi się na Węgrzech, musi zostać aresztowany na mocy decyzji MTK - podaje Politico.

Źródło: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

- Każdy przywódca jest mile widziany na tej ważnej uroczystości - powiedział dziennikarzom przyszły premier cytowany przez Bloomberga. - Mamy prawny obowiązek egzekwowania orzeczeń trybunału i jestem pewien, że on o tym wie - stwierdził również. - Jeśli kraj jest członkiem MTK, a osoba poszukiwana przez MTK wjedzie na nasze terytorium, to osoba ta musi zostać zatrzymana - cytuje jego inną wypowiedź Politico.

Źródło: Reuters

Jak zauważa "The Jerusalem Post" obaj przywódcy rozmawiali w zeszłym tygodniu i oświadczyli, że chcą utrzymywać dobre stosunki. Wcześniej zaś Magyar powiedział, że Izrael i Węgry łączą "szczególne relacje".

Premier Izraela z immunitetem

Portal przypomina, że choć na izraelskim polityku ciąży nakaz aresztowania wydany przez MTK, to niektóre kraje odmówiły jego egzekwowania. Jednym z nich jest Francja, która powołała się na artykuł 98 statutu, który mówi o tym, "że kraj nie może działać niezgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego w odniesieniu do immunitetu dyplomatycznego danej osoby". Immunitet izraelskiemu politykowi zapewniły też Włochy, a w 2025 roku ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że "nie wyobraża sobie aresztowania Netanjahu przez swój kraj".

W Polsce temat możliwego aresztowania Netanjahu pojawił się przy okazji 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w ubiegłym roku. Wówczas prezydent Andrzej Duda zwrócił się do rządu o zapewnienie możliwości udziału w obchodach premiera Izraela, gdyby ten wyraził taką wolę. Doradca premiera przekazał informację o tym, że Netanjahu nie planuje złożenia takiej wizyty.

pc

Redagował AM

Źródło: Politico, SKY News, Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Udostępnij:
Tagi:
WęgryIzraelPeter MagyarBenjamin Netanjahu
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

