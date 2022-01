Von der Leyen, Metsola i Michel ostrzegają przed antysemityzmem

Ceremonia została zorganizowana w środę przez Europejski Kongres Żydów przy współpracy z francuską prezydencją w Radzie UE i Radą Instytucji Żydowskich Francji. - Holokaust był katastrofą w dziejach Europy. Nie doszłoby do niej bez antysemityzmu, procesu głębokiego odczłowieczania osób narodowości żydowskiej. To dehumanizacja ludności żydowskiej prowadzona przez nazistowskie Niemcy utorowała drogę dla Shoah. Nie wolno nam o tym nigdy zapomnieć - oświadczyła von der Leyen.

Komisja przedstawia strategię

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wskazała też, że instytucja na której czele stoi przedstawiła pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. - Zawiera ponad 70 konkretnych działań mających na celu zwalczanie antysemityzmu w internecie, zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom żydowskim, utworzenie sieci miejsc "w których wydarzył się Holokaust" oraz dotarcie do społeczeństwa z refleksją na temat kultury pamięci o przeszłości w Europie – powiedziała.

Ursula von der Leyen dodała, że głównym celem jest zapewnienie, by Żydzi w całej Europie mogli żyć zgodnie ze swoimi tradycjami religijnymi i kulturowymi. - Europa bowiem będzie mogła rozwijać się pomyślnie tylko wówczas, gdy jej żydowskie społeczności będą mieć bezpieczne warunki do rozwoju. Życie żydowskie jest nieodłącznym elementem zarówno historii, jak i przyszłości Europy - skonkludowała von der Leyen.

Metsola: strach wciąż istnieje, bo antysemityzm jest ciągle żywy

- Pamięć o koszmarze Holokaustu jest dziś wciąż ważna. Mimo całych dekad wysiłków nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by zwalczyć dyskryminację i antysemityzm. Strach wciąż istnieje, bo ciągle żywy jest antysemityzm. A prawo podstawowe, by nie być dyskryminowanym, bez względu na płeć, rasę, pochodzenia etniczne, czy orientację seksualną, jest codziennie atakowane - oświadczyła z kolei przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

- Zbyt często słyszymy o atakach, czy planach zaatakowania synagog. Zbyt wielu żyje w strachu. W ostatnich latach byliśmy świadkami narastania antysemickich teorii spiskowych. Dezinformacja i przemoc przeciwko społecznościom (żydowskim) przechodzi płynnie ze świata wirtualnego do rzeczywistego i z powrotem. Strach jest obecny, ponieważ wciąż istnieje zagrożenie - oceniła Maltanka.

Jej zdaniem, taki stan rzeczy jest porażką wszystkich Europejczyków. - Musimy zrobić więcej, by każdy obywatel w Europie czuł się bezpieczny. Każdy powinien móc wierzyć, w cokolwiek chce wierzyć; i być, kimkolwiek chce być. To jest esencja naszej Europy – podkreśliła.

- Nasze pokolenie ma święte zobowiązanie nauczać lekcji historii i przypominać naszej młodzieży, jak nisko pozwolono ludzkości upaść. Chwila, w której przestaniemy mówić o Holokauście, to chwila w której pozwolimy, by pamięć o tym koszmarze wyblakła. Jeśli nie będziemy mówić o Holokauście, to znajdzie się wystarczająco wielu negacjonistów - zakończyła Roberta Metsola.