Międzynarodowy Dzień Demokracji 2021. Przesłanie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa

W środę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Demokracji. "Zobowiążmy się do budowania przyszłości, w której uznamy prawa człowieka i rządy prawa za fundamentalne elementy demokracji" - wezwał w swoim przesłaniu z tej okazji sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zwrócił też uwagę, że "uciszanie kobiet, mniejszości religijnych i etnicznych, rdzennych społeczności, osób niepełnosprawnych, obrońców praw człowieka i dziennikarzy utrudnia budowę zdrowych społeczeństw".

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa

"Świat zmaga się z pandemią COVID-19 i jej niszczycielskimi konsekwencjami. Musimy wyciągnąć wnioski z ostatnich 18 miesięcy, by wzmocnić demokrację w czasach kryzysu. Musimy rozwijać i korzystać z dobrych praktyk dotyczących zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych w zakresie zdrowia publicznego, środowiska czy finansowania" - czytamy.

Według szefa ONZ "oznacza to podejmowanie prac nad niwelowaniem rażącej niesprawiedliwości na świecie, jaką obnażył kryzys - od wszechobecnej nierówności płci i nieodpowiednich systemów opieki zdrowotnej po nierówny dostęp do szczepionek, edukacji, internetu i usług online". "Najwyższą cenę płacą osoby najbardziej potrzebujące. Te utrzymujące się historyczne nierówności już same w sobie stanowią zagrożenie dla demokracji" - ocenił.