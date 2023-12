Pomidor zaginiony na stacji kosmicznej. Znalazł się po ośmiu miesiącach

Załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) znalazła zgubionego osiem miesięcy wcześniej pomidora. Warzywa nie upilnował jeden z amerykańskich astronautów podczas swojego eksperymentu. Pozostali członkowie załogi podejrzewali, że inżynier lotu Francisco Rubio ukradkiem zjadł pomidora i nie chciał się do tego przyznać.

Astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) udało się rozwikłać jedną z nierozwiązanych dotąd zagadek Wszechświata. Nie potrzebowali do tego nawet specjalistycznego sprzętu, eksperymentów i eksperckiej wiedzy. Naukowcy odnaleźli zgubionego przez inżyniera lotu pomidora.

Myśleli, że astronauta zjadł pomidora

Francisco "Frank" Rubio, który podczas trwającej 68. ekspedycji na ISS przeprowadzał eksperyment związany z uprawą pomidorów w kosmosie, wrócił już na Ziemię, zgubione przez niego warzywo pozostało jednak na stacji kosmicznej. Choć wielu w to nie wierzyło.

- Nasz dobry przyjaciel Frank Rubio był od dłuższego czasu obwiniany za zjedzenie pomidora. Ale możemy go uniewinnić. Znaleźliśmy pomidora - powiedziała podczas transmisji na żywo zorganizowanej z okazji 25-lecia stacji astronautka NASA Jasmin Moghbeli. Nie poinformowała jednak, gdzie dokładnie warzywo zostało odnalezione, ani w jakim stanie było po ośmiu miesiącach "ukrywania się" przed załogą.

Bał się łatki "złodzieja pomidorów"

O tym, że pomidor zaginął, Rubio poinformował podczas briefingu po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której spędził niespełna 371 dni. To amerykański rekord najdłuższego lotu kosmicznego. Astronauta - jak pisze brytyjski dziennik "The Guardian", podkreślił, że eksperyment, którego częścią było wyhodowanie pomidora, miał pomóc w odpowiedzi na pytanie, jak zaopatrzyć astronautów w pożywienie podczas długotrwałych misji kosmicznych. Podkreślił swoje obawy, że już na zawsze przylgnie do niego łatka "złodzieja pomidorów".