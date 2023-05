Dziecko z plecakiem nie wejdzie do szkoły. Nowy zakaz w stanie Michigan

Władze okręgu szkolnego w stanie Michigan zakazały uczniom przynoszenia do szkoły plecaków. Tłumaczą to względami bezpieczeństwa, bo między książkami z łatwością można ukryć broń. "Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej społeczności szkolnej, nie będziemy ryzykować" - podkreślono.

Władze okręgu szkolnego Flint Community Schools w mieście Flint w stanie Michigan wprowadziły zakaz przynoszenia plecaków przez uczniów do szkół. "Doszliśmy do momentu, w którym musimy podjąć trudne decyzje i poprosić naszą szkolną społeczność o wykazanie się elastycznością i zrozumieniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo" - napisał w komunikacie z 27 kwietnia Kevelin Jones nadzorujący okręg Flint. Nowe prawo obowiązuje od 1 maja.

Flint. Bez plecaków w szkole

Jak podkreślił Jones w komunikacie, uczniowie z całego okręgu nie mogą wnosić plecaków do budynków szkół, a polityka ta będzie obowiązywała do końca roku szkolnego. Uczniowie mogą przynosić ze sobą jedynie małe torebki z rzeczami osobistymi, takimi jak produkty higieniczne, portfele, klucze czy telefon, przezroczyste plastikowe torby z ubraniami na zajęcia z WF-u oraz pudełka z jedzeniem. Przynoszone torby będą przeszukiwane przed wejściem. Jones wskazał, że uczniowie, którzy mimo zakazu przyjdą do szkoły z plecakiem, będą musieli zadzwonić do swoich rodziców lub opiekunów, aby po niego przyjechali.