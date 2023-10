Zaginął dwulatek w spektrum autyzmu. "Mógł schować się na drzewie lub wysokiej konstrukcji"

Na przedmieściach Lansing w stanie Michigan trwają poszukiwania dwuletniego chłopca w spektrum autyzmu, który w poniedziałek sam oddalił się od swojego rodzinnego domu. Policja apeluje, by okoliczni mieszkańcy zwracali uwagę na "drzewa i inne wysokie konstrukcje", ponieważ dziecko lubi się wspinać.

Zaginięcie chłopca, którego personaliów nie upubliczniono, zostało zgłoszone w poniedziałek, 9 października w godzinach popołudniowych. Jak poinformowała we wpisie na platformie X (dawniej Twitter) policja stanowa z Michigan, dwulatek po raz ostatni widziany był w okolicach swojego domu w miejscowości Watertown Township na przedmieściach Lansing. Dziennik "Lansing State Journal" donosi, że zdjęcia uzyskane przez lokalne władze wskazują, iż chłopiec oddalił się od domu o "przynajmniej osiemset metrów".

Portal USA Today podkreśla, że w swoich wpisach policja stanowa błędnie informowała, że chłopiec ma pięć lat. Serwis, powołując się na informacje biura szeryfa hrabstwa Clinton, na terenie którego dziecko zaginęło, podaje, że zaginiony to dwulatek. W artykule USA Today znajdujemy też informację, że to dziecko w spektrum autyzmu, które nie mówi.

Policja stanowa wyjaśniła, że w dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie spodnie opisane jako "szaro-niebieskie" oraz niebieską bluzę. Do wpisu dołączono zdjęcie dziecka. "Poprosiliśmy lokalną społeczność, by miała oczy szeroko otwarte, poruszając się po swojej okolicy. Być może ktoś wypatrzy tego chłopca" - podkreślono we wpisie.

Portal USA News cytuje jeszcze jeden fragment komunikatu lokalnego biura szeryfa. "Jak nam zgłoszono, zaginiony chłopiec lubi się wspinać. Mógł schować się na drzewie lub wysokiej konstrukcji" - czytamy w artykule.

Autyzm - objawy, leczenie

Autyzm zwykle objawia się przed trzecim rokiem życia. Jak czytamy na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, "jest to zaburzenie neurorozwojowe. Jego przyczyny nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m.in. czynniki genetyczne, infekcyjne, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu".

Biuro podkreśla, że wczesna diagnoza i szybkie rozpoczęcie terapii może poprawić funkcjonowanie osoby autystycznej "w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem". "Według obecnych szacunków może to dotyczyć 10-15 procent dzieci objętych wczesną i intensywną terapią. Jednak u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione" - informuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Autor:kgo//az

Źródło: USA Today, X/Michigan State Police, niepelnosprawni.gov.pl