Micheil Saakaszwili zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego. Chce wpisania na listę jeńców

- Micheil Saakaszwili w środę został przewieziony do więzienia po kilkuletnim pobycie w prywatnej klinice w Tbilisi.
- Napisał w apelu do Wołodymyra Zełenskiego, że był leczony z powodu ciężkiego zatrucia.
- Były prezydent Gruzji od jesieni 2021 roku odbywa karę więzienia za rzekome nadużycie władzy.
Micheil Saakaszwili zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego w czwartkowym wpisie w mediach społecznościowych. Napisał w języku ukraińskim, że "jest zmuszony prosić o pomoc, ponieważ został przewieziony ze szpitala, gdzie był leczony z powodu ciężkiego zatrucia, z powrotem do więzienia, do personelu, który do tego się przyczynił".
Były prezydent Gruzji napisał, że został aresztowany na podstawie "całkowicie wymyślonej sprawy". "Ówczesny premier Gruzji (Bidzina Iwaniszwili - red.) otwarcie twierdził, że ta sprawa była związana z moją działalnością w Ukrainie" - napisał Saakaszwili. Zwrócił się z prośbą do Zełenskiego, by "wpisał go na listę cywilnych jeńców wojny z odpowiednimi konsekwencjami prawnymi". "Wiem, że Ukraińcy nie zostawiają swoich, i liczę na was" - dodał były gruziński przywódca.
Niezależne rosyjskie media odnotowały, że Saakaszwili najprawdopodobniej liczy na to, że zostanie uwolniony w ramach wymiany jeńców Rosji z Ukrainą.
Powrót do więzienia
W środę gruzińska służba więzienna poinformowała, że Saakaszwili, skazany na 12,5 roku pozbawienia wolności, został przewieziony do więzienia po leczeniu w prywatnej klinice w Tbilisi, w której przebywał od maja 2022 roku. Leczył się w tym miejscu z powodu pogorszenia stanu zdrowia po 50-dniowym strajku głodowym.
Służba więzienna podała w oświadczeniu, że stan zdrowia Saakaszwilego "jest zadowalający".
Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013. Od jesieni 2021 roku odbywa karę więzienia m.in. za rzekome nadużycie władzy. Były prezydent i jego zwolennicy uważają, że sprawy wobec niego są umotywowane politycznie i zostały zainspirowane przez rządzącą prorosyjską partię Gruzińskie Marzenie.
Do więzienia polityk trafił jesienią 2021 roku, gdy potajemnie przybył do Gruzji z Ukrainy na pokładzie statku. Miał wtedy status ściganego i był zaocznie skazany.
Parlament Europejski apelował o zwolnienie Saakaszwilego, a Rada Europy uznała go za "więźnia politycznego".
Na mocy dekretu Poroszenki
W 2015 roku Saakaszwili otrzymał ukraińskie obywatelstwo na mocy dekretu poprzedniego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, który mianował go szefem administracji obwodu odeskiego.
Po dwóch latach relacje między Poroszenką a Saakaszwilim pogorszyły się z powodu ambicji politycznych byłego gruzińskiego przywódcy, a Poroszenko zawiesił działanie dekretu w sprawie obywatelstwa Saakaszwilego, który otrzymał również zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy do 2021 roku. Wkrótce po swoim wyborze na prezydenta Ukrainy w maju 2019 roku Wołodymyr Zełenski przywrócił Saakaszwilemu ukraińskie obywatelstwo i mianował go szefem Komitetu Wykonawczego Narodowej Rady do spraw Reform.
