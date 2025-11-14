Logo strona główna
Świat

Micheil Saakaszwili zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego. Chce wpisania na listę jeńców

583122484_1366073264888267_1946297053478568279_n
Saakaszwili przywieziony do sądu. Zwolennicy protestują. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters
Były prozachodni prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, skazany na 12,5 roku więzienia, zwrócił się do ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego z prośbą, by "wpisał go na listę cywilnych jeńców wojny". Saakaszwili najprawdopodobniej liczy na wymianę. Wcześniej o jego uwolnienie zaapelował Parlament Europejski. Rada Europy uznała Saakaszwilego za "więźnia politycznego". 
Kluczowe fakty:
  • Micheil Saakaszwili w środę został przewieziony do więzienia po kilkuletnim pobycie w prywatnej klinice w Tbilisi.
  • Napisał w apelu do Wołodymyra Zełenskiego, że był leczony z powodu ciężkiego zatrucia.
  • Były prezydent Gruzji od jesieni 2021 roku odbywa karę więzienia za rzekome nadużycie władzy.

Micheil Saakaszwili zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego w czwartkowym wpisie w mediach społecznościowych. Napisał w języku ukraińskim, że "jest zmuszony prosić o pomoc, ponieważ został przewieziony ze szpitala, gdzie był leczony z powodu ciężkiego zatrucia, z powrotem do więzienia, do personelu, który do tego się przyczynił".

Kolejne dziewięć lat więzienia dla Saakaszwilego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne dziewięć lat więzienia dla Saakaszwilego

Były prezydent Gruzji napisał, że został aresztowany na podstawie "całkowicie wymyślonej sprawy". "Ówczesny premier Gruzji (Bidzina Iwaniszwili - red.) otwarcie twierdził, że ta sprawa była związana z moją działalnością w Ukrainie" - napisał Saakaszwili. Zwrócił się z prośbą do Zełenskiego, by "wpisał go na listę cywilnych jeńców wojny z odpowiednimi konsekwencjami prawnymi". "Wiem, że Ukraińcy nie zostawiają swoich, i liczę na was" - dodał były gruziński przywódca.

Niezależne rosyjskie media odnotowały, że Saakaszwili najprawdopodobniej liczy na to, że zostanie uwolniony w ramach wymiany jeńców Rosji z Ukrainą.

Micheil Saakaszwili
Micheil Saakaszwili
Źródło: Micheil Saakaszwili/Facebook

Powrót do więzienia

W środę gruzińska służba więzienna poinformowała, że Saakaszwili, skazany na 12,5 roku pozbawienia wolności, został przewieziony do więzienia po leczeniu w prywatnej klinice w Tbilisi, w której przebywał od maja 2022 roku. Leczył się w tym miejscu z powodu pogorszenia stanu zdrowia po 50-dniowym strajku głodowym.

Służba więzienna podała w oświadczeniu, że stan zdrowia Saakaszwilego "jest zadowalający".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polscy lekarze zbadają Saakaszwilego. "Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie"

Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013. Od jesieni 2021 roku odbywa karę więzienia m.in. za rzekome nadużycie władzy. Były prezydent i jego zwolennicy uważają, że sprawy wobec niego są umotywowane politycznie i zostały zainspirowane przez rządzącą prorosyjską partię Gruzińskie Marzenie.

Do więzienia polityk trafił jesienią 2021 roku, gdy potajemnie przybył do Gruzji z Ukrainy na pokładzie statku. Miał wtedy status ściganego i był zaocznie skazany.

Parlament Europejski apelował o zwolnienie Saakaszwilego, a Rada Europy uznała go za "więźnia politycznego". 

Na mocy dekretu Poroszenki

W 2015 roku Saakaszwili otrzymał ukraińskie obywatelstwo na mocy dekretu poprzedniego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, który mianował go szefem administracji obwodu odeskiego.

Po dwóch latach relacje między Poroszenką a Saakaszwilim pogorszyły się z powodu ambicji politycznych byłego gruzińskiego przywódcy, a Poroszenko zawiesił działanie dekretu w sprawie obywatelstwa Saakaszwilego, który otrzymał również zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy do 2021 roku. Wkrótce po swoim wyborze na prezydenta Ukrainy w maju 2019 roku Wołodymyr Zełenski przywrócił Saakaszwilemu ukraińskie obywatelstwo i mianował go szefem Komitetu Wykonawczego Narodowej Rady do spraw Reform.

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: tvn24.pl, Currenttime, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Micheil Saakaszwili/Facebook

Micheil SaakaszwiliWołodymyr ZełenskiGruzjaUkraina
