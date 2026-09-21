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Kropka nad i

Poseł Konfederacji o prorosyjskości "wszystkich" partii w Niemczech. A Braun? "Moim zdaniem nie"

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Ryszard Petru i Michał Wawer
Michał Wawer, poseł Konfederacji: każda partia niemiecka jest prorosyjska, ale Grzegorz Braun nie jest
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Nie rozumiem państwa postawy, bo część z państwa członków flirtuje z AfD - mówił w "Kropce nad i" Ryszard Petru, poseł Unii Centrum, zwracając się do polityka Konfederacji Michała Wawra przy okazji dyskusji o wyborach w Niemczech. Wawer ocenił, że wszystkie niemieckie partie są prorosyjskie. Pytany jednak o prorosyjskość Grzegorza Brauna, zaprzeczył.

W "Kropce nad i" w TVN24 poseł Unii Centrum Ryszard Petru i poseł Konfederacji, a także członek Ruchu Narodowego, Michał Wawer dyskutowali o wygranej skrajnie prawicowej AfD w wyborach w kolejnych niemieckim landzie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W ocenie Petru wygrana AfD może martwić, ponieważ - jak oceniał - jest to ugrupowanie prorosyjskie, antypolskie i jest za odbudową Nord Stream 2. - To tym bardziej pokazuje, że musimy być silni wewnętrznie. I też nie rozumiem państwa postawy, bo część z państwa członków flirtuje z AfD, a część z państwa uważa, że AfD jest tak samo złe jak CDU i SPD. Zaskakuje mnie ten pogląd - zwrócił się do posła Konfederacji.

"Wszystkie" partie w Niemczech są prorosyjskie

Jak mówił Petru, jest różnica między partiami niemieckimi, a kanclerz Friedrich Merz - lider CDU - jest antyrosyjski. Na to Michał Wawer przypomniał, że to za rządów CDU budowało Nord Stream 2. Wspomniał także o drugiej z dużych niemieckich partii, socjaldemokratycznej SPD i postaci Gerharda Schroedera, byłego kanclerza z ramienia tego ugrupowania, który pracował później dla Gazpromu.

- Wszystkie te partie są partiami prorosyjskimi - ocenił poseł Konfederacji. - Marzyłbym o tym, żeby Niemcami rządziła partia dogmatycznie antyrosyjska i gotowa bronić każdego kawałka Polski przeciwko Rosji, ale to się nie wydarzy - stwierdził.

W odpowiedzi Petru zapytał Wawra, czy poseł Grzegorz Braun - który został wyrzucony z Konfederacji w styczniu 2025 roku - jest prorosyjski. - Każdy wyborca ma prawo sam ocenić - odparł Wawer. - Pytam pana, bo pan jest moim interlokutorem - naciskał Petru.

- Nie, moim zdaniem nie - odpowiedział po chwili zastanowienia poseł Konfederacji.

- Chodzi o to, że pan mówi o CDU sprzed 20 lat, a ja mówię o Konfederacji sprzed paru lat. Wszyscy wiemy, że Braun jest prorosyjski - przekonywał poseł Unii Centrum. - Chciałbym zauważyć, że CDU wyciągnęło wnioski z tego, co się stało. Rosja zaatakowała Ukrainę i Niemcy przyznali się, że to był błąd olbrzymi mieć takie relacje, jak mieli z Rosją i budowa Nord Stream - dodał.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
NiemcyAfDRosjaKonfederacjaCentrumGrzegorz BraunFriedrich MerzCDUCDU/CSUGerhard Schroeder
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