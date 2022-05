"Polacy i Ukraińcy zbliżyli się do siebie tak jak nigdy wcześniej". Będą nowe programy wsparcia

Wicepremier Iryna Wereszczuk: pomoc musi być dostosowana do każdego przypadku

- Bardzo nam zależy na tych konkretnych projektach, na pomocy, wsparciu, ale również na myśleniu o przyszłości – zadeklarował Dworczyk, podkreślając, że "Polacy i Ukraińcy zbliżyli się do siebie tak jak nigdy wcześniej". Dziękował Ukraińcom za to, że walczą "nie tylko za wolną, niepodległą Ukrainę, ale również za wolną Polskę i wolną Europę".

- Polska demonstruje przykład solidarności i współczucia całemu światu. Dziękujemy za waszą szczerą gościnność. Ponad 2,5 miliona obywateli Ukrainy przebywa w waszych domach, mają szansę dalej się rozwijać. Oprócz tysięcy ton pomocy humanitarnej, oprócz miliardów złotych wydanych z budżetu państwa na to wsparcie, to co najcenniejsze, to wartości które demonstrujecie – powiedziała Wereszczuk.