"Twardy facet z zasadami". Kim jest kandydat Putina na premiera

Rząd Dmitrija Miedwiediewa podał się do dymisji

15.01 | Rząd Rosji podaje się do dymisji, a Władimir Putin w wygłoszonym orędziu do narodu zapowiada zmiany - chce rewizji historii II Wojny Światowej i zmiany konstytucji. Robi to w czasie kiedy jego popularność w kraju spada.

TVN24