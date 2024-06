Michael Mosley, popularny prezenter telewizyjny i lekarz, twórca diety 5:2, zmarł podczas wakacji na greckiej wyspie Simi. W niedzielę ciało 67-latka znaleziono w pobliżu jednej z tamtejszych plaż. Odkrycie zakończyło trwające od ubiegłej środy poszukiwania mężczyzny. Choć czynności w sprawie jeszcze trwają, rzeczniczka lokalnej policji Konstantia Dimoglidou przekazała BBC informacje w sprawie wyników wstępnej sekcji zwłok Brytyjczyka.

Podczas autopsji na ciele Michaela Mosleya nie znaleziono żadnych obrażeń, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci - podała Dimoglidou. Rzeczniczka policji w Simi dodała, że obecnie za przyczynę zgonu 67-latka śledczy uznają "powody naturalne". Do potwierdzenia powyższego konieczne jest jednak przeprowadzenie badań toksykologicznych i histologicznych.

Rozmawiając z BBC Konstantia Dimoglidou wskazała też na prawdopodobny moment zgonu Mosleya. Miało do niego dojść w ubiegłą środę około godziny 16:00 czasu lokalnego. Po raz ostatni bliscy widzieli się z mężczyzną niecałe trzy godziny wcześniej. Opuścił on wówczas plażę Agiou Nikolaou, na której wraz z nimi przebywał, i wybrał się na spacer. Gdy mimo upływu sześciu godzin nie wrócił z przechadzki, żona poinformowała lokalne władze o jego zaginięciu. To rozpoczęło czterodniowe poszukiwania Brytyjczyka.

Akcja poszukiwawcza po zaginięciu Michaela Mosleya

W akcję poszukiwawczą zaangażowano funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i przybrzeżnej, zespół nurków, wolontariuszy, psy tropiące, drony oraz helikopter. Ten ostatni ściągnięto na Simi z oddalonych w linii prostej o 400 km Aten. Akcję zakończono w niedzielę, kiedy w pobliżu jednej z plaż na wyspie znaleziono ciało, mogące należeć do brytyjskiego prezentera. Później lokalne władze potwierdziły, że to Mosley.

Jeden z funkcjonariuszy greckiej policji, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że ciało mężczyzny znaleziono na skalistym terenie. Państwowa telewizja ERT podała, że znaleziono go leżącego twarzą do góry, z głową na skale. Burmistrz Simi Lefteris Papakalodoukas sprecyzował, że "odnalezienia dokonano po tym, jak on i inne osoby, w tym dziennikarze telewizji ERT, filmowali okolicę z pokładu statku". - Przeanalizowaliśmy zarejestrowane dowody i było oczywiste, że był to niestety Mosley - stwierdził Papakalodoukas.

Miejsce odnalezienia ciała Michaela Mosley'a Reuters

Kim był Michael Mosley?

Michael Mosley był znany na Wyspach Brytyjskich i poza nimi za sprawą licznych występów telewizyjnych. Jego działalność medialna koncentrowała się wokół tematyki zdrowego stylu życia i dietetyki. Występował m.in. w cyklu BBC "Trust Me, I'm a Doctor", programie "Michael Mosley: Who Made Britain Fat?" Channel 4 czy w dokumencie "Infested! Living with Parasites" w BBC Four, w ramach którego przez sześć tygodni żył z tasiemcem w jelitach.

Michael Mosley Getty Images

Mosley był także felietonistą "Daily Mail" i prowadzącym podcast BBC "Just One Thing". Sławę przyniosło mu również stworzenie popularnych diet 5:2 i Fast 800. W Polsce ukazało się kilka jego książek.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: BBC, tvn24.pl