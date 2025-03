Najbardziej zatrute miasta. Najgorzej w Polsce wypada miejscowość ze Śląska

Byrnihat, Delhi i Karaganda to trzy miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie. Czołówkę niechlubnego rankingu, przygotowanego przez firmę IQAir, zdominowały miejscowości z Azji. Spośród europejskich miast najgorzej wypadł serbski Novi Pazar, w Polsce zaś za miasto z najgorszym powietrzem uznano Orzesze.

Kolejne dwa miejsca przypadły kolejno indyjskiej stolicy Delhi i kazachskiemu miastu Karaganda. Ranking zdominował jeden region - Azji Południowej. Wśród 20 pierwszych miejsc aż 11 zajęły miasta w Indiach, zaś kolejnych 6 miasta w Pakistanie . Do czołówki zestawienia trafiło też po jednym mieście z Kazachstanu , Chin i Czadu. Stolica tego ostatniego była jedyną miejscowością spoza Azji w ścisłej czołówce.

Miasta z najgorszym powietrzem

Najgorsze powietrze w Polsce

W Europie niechlubne miano najbardziej zanieczyszczonego miasta przypadło miejscowości Novi Pazar w Serbii . Do pierwszej 20. weszło jeszcze 5 miast z tego kraju. Trafiło tam też 7 lokalizacji z Bośni i Hercegowiny , 3 miasta z Macedonii, 2 z Czarnogóry i 2 z Włoch .

Ranking IQAir w głównej mierze został oparty o pomiary stężenia PM2.5 w powietrzu. Pył ten to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego.