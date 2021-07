Zbliżający się sztorm zagrażał stabilności konstrukcji. Wysadzili pozostałości apartamentowca

W związku ze zbliżającym się do wybrzeża Florydy sztormem tropikalnym Elsa, służby wyburzyły w niedzielę pozostałą część budynku, który zawalił się pod koniec czerwca w Surfside na przedmieściach Miami. Dotychczas potwierdzono 24 ofiary śmiertelne, a 121 osób nadal uważa się za zaginione.

W celu wysadzenia budynku w sposób kontrolowany i niezagrażający pobliskim mieszkańcom, robotnicy umieścili niewielkie ładunki wybuchowe w elementach konstrukcji wciąż stojącego fragmentu apartamentowca Champlain Towers South. Jak podała agencja Reutera, mieszkańcy okolicznych budynków nie musieli być ewakuowani, jednak uprzedzono ich, by pozostali wewnątrz swych mieszkań i ze względu na kurz, nie uruchamiali klimatyzatorów.

Burmistrz hrabstwa Miami-Dade, Daniella Levine Cava powiedziała telewizji CNN, że gdy tylko teren zostanie uznany za bezpieczny ekipy poszukiwawcze i ratownicze wznowią działania. Jak dodała, prace przy rozbiórce mają być kontynuowane do godziny 3 nad ranem w poniedziałek czasu miejscowego (około godziny 9 w Polsce).

Jak podała CNN, poszukiwania zostały wstrzymane od soboty po południu, aby inżynierowie mogli zabezpieczyć teren i przygotować się do wyburzenia. Specjaliści traktowali to jako kluczowe dla umożliwienia dalszego bezpiecznego poszukiwania ocalałych. Eliminuje to bowiem zagrożenie stwarzane przez część konstrukcji, która pozostała.