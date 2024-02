Miała być głodzona, więziona i krępowana taśmą. Prawni opiekunowie oskarżeni w związku ze śmiercią 10-latki

18 stycznia lokalne służby zostały wezwane do domu w Wahiawa w hrabstwie Honolulu. Jak podaje Hawaii News Now, lokalna stacja stowarzyszona z ogólnokrajowymi CBS i NBC, wezwanie dotyczyło nieprzytomnej 10-letniej Geanny Bradley. Wydział policji w Honolulu przekazał, że dziewczynka była zimna w dotyku, a na ciele miała widoczne obrażenia. Była też wychudzona. Mimo użycia defibrylatora, nie udało się uratować jej życia. Według relacji stacji opiekunowie mieli powiedzieć policji, że obrażenia u dziecka powstały w wyniku upadku z roweru, a nie zwrócili się wcześniej o pomoc, ponieważ dziewczynka "nie skarżyła się" na nic.

Śledztwo jednak wykazało coś innego. Cytowane przez portal People.com biuro lekarza sądowego w Honolulu ustaliło, że do śmierci dziewczynki doprowadziły: długotrwałe znęcanie się, zaniedbania, głodzenie, zapalenie płuc, jak również obrażenia zadane tępym narzędziem.

Areszt dla prawnych opiekunów 10-latki

W ostatni piątek, 9 lutego aresztowano przybranych rodziców - opiekunów prawnych Geanny oraz jej przybraną babcię pod zarzutami m.in. spowodowania śmierci dziecka oraz jego bezprawnego uwięzienia. Jak podała policja, dziewczynkę przetrzymywano na werandzie i odmawiano jej jedzenia. Cytowana przez Hawaii News Now Deena Thoemmes z policji w Honolulu przekazała, że w telefonach komórkowych aresztowanych były "niepokojące zdjęcia dziecka, które wydaje się być Geanną". - Dziecko było umieszczone na małej przestrzeni i skrępowane taśmą klejącą. Ręce dziecka były przyklejone taśmą do tułowia, taśmę widać też na oczach i czole - mówiła policjantka na konferencji prasowej. Portal People dodaje, powołując się również na policję, że żebra dziecka wystawały spod skóry, a dziewczynka miała też wyraźne obrażenia nosa.

W poniedziałek cała trójka aresztowanych stanęła przed sądem. Prawnicy opiekunki zmarłej dziewczynki poinformowali, że 35-letnia kobieta jest w ciąży. Jak relacjonuje Hawaii News Now, wnieśli o jej zwolnienie z aresztu, by mogła uczestniczyć w wizytach lekarskich. Mimo to sędzia odmówił na razie całej trójce możliwości zwolnienia za kaucją. W środę mają być wstępnie przesłuchani.