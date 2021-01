Memy z Bernim Sandersem podbijają internet. Tak senator wykorzystuje moment sławy

Bluza z podobizną senatora

Senator postanowił wykorzystać moment sławy, by zrobić coś dobrego. Zlecił więc zaprojektowanie bluzy, której centralnym punktem jest jego kultowe już zdjęcie z inauguracji. Koszt jednej sztuki to 45 dolarów. Cały dochód ze sprzedaży ma trafić na cele charytatywne. Sanders zapowiedział, że przekaże pieniądze na program Meals on Wheels (dosłownie posiłki na kółkach), w ramach którego ciepłe posiłki rozwożone są do szczególnie potrzebujących mieszkańców Vermont. Program powstał w 1972 roku. Dziś w całym kraju istnieją tysiące oddziałów Meals on Wheels.