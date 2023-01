Tyre Nichols zmarł po interwencji policji. Rozwiązano oddział SCORPION, z którego pochodzili funkcjonariusze

Rozwiązany oddział policyjny SCORPION

"W najlepszym interesie wszystkich było trwałe wyłączenie oddziału SCORPION (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)" - głosi wydane w sobotę oświadczenie Departamentu Policji w Memphis. Stwierdza ono, że funkcjonariusze SCORPION zgodzili się na to "bez zastrzeżeń". SCORPION był nieaktywny od czasu aresztowania Nicholsa 7 stycznia.